Se rebelaron los jugadores: las razones por las que el plantel del Deportivo Cali entró en huelga

La crisis del Deportivo Cali se agudiza con cada hora que pasa, y parece que el club no tiene ningún salvador. Al final de la semana pasada, un ultimátum lo dejó con el reconocimiento deportivo pendiendo de un hilo; y ahora, los mismos jugadores son los que se han levantado contra las directivas, exigiendo que les paguen el salario que hace meses les deben. Parecía que la inyección económica que iba a llegar desde empresas como Deo Pies o Harinera del valle iba a ayudar con las deudas; pero al final no llegó y el club puede que no juegue la ultima fecha del todos contra todos.

Según se supo a través de varios medios, en la mañana de este 16 de mayo los jugadores tuvieron una reunión con las directivas del Deportivo Cali. ¿La razón? El club hace 5 quincenas que no les da ni un solo peso de sus salarios, por lo que los futbolistas están cansados. El pedido del plantel es que al menos les paguen dos quincenas de las que les deben; pero el club aseguró que solamente puede pagarles una. Los jugadores no pueden más, y aseguraron que si no se les dan el dinero, no jugarán el partido de la fecha 19 contra el Boyacá Chicó.

🚨 Tras la reciente reunión, los jugadores del #DeportivoCali decidieron no jugar mañana a menos de que les paguen 2 de las 5 quincenas que les deben ❌🟢 👀 La decisión del club es consignarles una y todavía no hay acuerdo. Si no se les cumple a mediodía mañana, no juegan pic.twitter.com/m1UBW8TVN4 — Pipe Sierra (@PSierraR) May 16, 2023

Así las cosas, si el Deportivo Cali no se presenta en el Palmaseca para el compromiso, podría recibir sanciones que afectarían muchísimo más su crisis económica. Además, esto abriría la posibilidad de que el Ministerio del deporte le quite el reconocimiento deportivo por incumplimiento; y que en un futuro, el club azucarero tenga que empezar, de nuevo, pero en la segunda división del futbol colombiano.