El jugador no tomó bien su temprana sustitución en el último partido del Junior, y salió discutiendo. Hernán Darío dejó claro que no aceptará esas actitudes

Aunque Carlos Bacca ha tenido un semestre para el olvido en el Junior de Barranquilla, parece que su experimentada carrera aun le da el derecho de ponerse bravo con el técnico cuando quiera, o al menos eso cree él. Durante el último partido del equipo tiburón, en el que empató 0-0 con el Deportivo Pereira, al delantero se le vio muy molesto después de que el Bolillo Gómez lo sustituyera en el minuto 56, lo que desató una confrontación que llegó hasta la rueda de prensa.

Y es que el Bolillo Gómez se vio obligado a confiar en Carlos Bacca después del escandalo del Chino Sandoval, quien venía siendo el delantero titular del equipo. Tras su salida, el cuadro barranquillero se quedó sin goleador; y por eso, aunque no estaba siendo referente del Junior, el técnico le dio el aval al jugador para volver a la titular. Sin embargo, no funcionó y por eso lo sacó.

Ahora bien, la reacción de Carlos Bacca fue más que innecesaria, sobre todo entendiendo el presente del Junior. Al salir de la cancha, al jugador se le vio lanzando palabras al aire con un rostro bastante enfurecido, se sentó en el banquillo y ni siquiera miró al entrenador. Acabado el partido y ya en rueda de prensa, le preguntaron al Bolillo si la sustitución no había sido acelerada. "¿Qué si fue precipitado el cambio?… Yo también estoy disgustado, así lo dejamos. Si él está disgustado, yo también", respondió.

#Junior "Yo también estoy disgustado": Hernán Darío 'Bolillo' Gómez sobre la reacción de Carlos Bacca tras ser sustituido en el partido contra Pereira. 👉https://t.co/Gshagsa2fZ pic.twitter.com/8RAm2pl7Bs — Nuestros Deportes (@nuestrosdporte2) May 14, 2023

No cabe duda que por más historia que haya tenido Carlos Bacca en el Junior, o por mas leyenda que lo quieran hacer ver, el Bolillo Gómez sabe que es un jugador más de la plantilla y no le va a aceptar sus pataletas. Si al delantero no le gusta como el DT maneja el equipo, entonces que busque otras alternativas, porque harta si ha sido la inversión en él, como para que responda de esa manera.