De cristiano devoto a millonario lavador de dinero: La doble vida de Ómar Ambuila

Omar Ambuila nunca fue un tipo descuidado. Se cuidaba siempre de no aparentar mucha opulencia. Se daba algunos gustos, sobre todo con su iglesia, llamada Comunidad Cristiana de Paz, ubicada en el Centro de Convenciones Las Pilas de Cali, ubicado en la carrera 56 con calles 12 y 11 en el sur de la ciudad. En Cali eran conocidos por toda esa comunidad por sus profusas ofrendas. En Buenaventura, él y su esposa, Elba Chará, eran unos perfectos desconocidos. Cada vez que alguno de los dos se paraban en la tarima a dar su testimonio afirmaban que todo, absolutamente todo lo que habían conseguido, se lo debían a Dios. La iglesia estaba llena de contrastes. Mientras los Ambuila daban de diezmo millones de pesos había gente que daba hasta sus últimas monedas y tenían que devolverse a sus casas a pie. Ni para el bus quedaba.

Ambuila y su esposa

Omar Ambuila, dentro de la iglesia, era un tipo discreto. A lo sumo a lo único que se atrevía era a ofrecerle al pastor de la Iglesia su ampulosa casa para hacer ceremonias religiosas allá. No más. De ahí no pasaba. Así siempre fue, desde que entró a la DIAN en 1990, cuando tenía 31 años, como analista V, hasta ascender a un cargo de coordinación en donde devengaba seis millones de pesos al mes. De pronto Elsa, la esposa, a veces se atrevía a subir alguna que otro foto a redes sociales. Lo que sí les molestaba era la ostentación de su hija, Jenny Lizeth. Fotos manejando Lamborgini en Miami, con carteras de 15 mil dólares, la fueron delatando. En redes sociales ella afirmaba que todo lo había conseguido gracias a su trabajo como influencer. Se había establecido en Miami desde el 2016 donde incluso compró una casa. Para ir a la universidad se compró un Porshe blanco convertible que podría costar unos 600 millones de pesos colombianos. En Cali Omar Ambuila estaba preocupado. Jenny Lizeth era su niña consentida pero aún así le decía a Elsa que la regañara, que le dijera que tuviera cuidado, que estaba dando mucha lora.

Los lujos de Jenny Ambuila en Miami los delataron

Omar Ambuila había decidido crear industrias ficticias e incluso enviarle la plata a su hija en Estados Unidos para lavarla. Ella no tuvo dimensión de lo que hacía al exhibirse en redes sociales con celulares de carcasa de oro. El negocio de Ambuila era el de permitir el ingreso sistemático de mercancía por Buenaventura a cambio de toneladas de plata. Cuando la Fiscalía interrogó a Jenny Ambuila ella dijo que la plata la había obtenido gracias a su contenido en Facebook e Instagram. No demoraron mucho en entender que eso era mentiras. Los seguidores de Jenny Ambuila no pasaban de 1.000.

Omar Ambuila fue detenido en el 2019. Su esposa y su hija estuvieron un año preso. El pagó cuatro años en el pabellón de los extraditables de la Picota. Había sido acusado de lavar más de un millón de dólares mientras fue jefe del Grupo de Control de Cargas de la DIAN en Buenaventura, una fortuna que se amasó entre los años 2013 y 2017. Su extradición había sido avalada por la Corte Suprema en febrero de este año. Los delitos que pesaban sobre él eran lavado de activos, favorecimiento por ser servidor público en actividad de contrabando, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito. En el Pabellón A de los extraditables, donde estaba desde el 2021, cuando fue recapturado después de estar unos pocos meses en libertad, vestía una sudadera Nike e intentaba pasar desapercibido con los pocos periodistas que lograban llegar hasta ahí.

El 15 de noviembre del 2023 viajó a Estados Unidos, a responder ante un juez federal por sus crímenes en Miami.