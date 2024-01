Estas 4 plataformas lo vuelven un duro en Excel en solo 2 meses y gratis 

Saber manejar Excel es uno de los requisitos principales para obtener algunos empleos con buena paga, pues este programa tiene múltiples aplicaciones y beneficios para las empresas. Sin embargo, para algunas personas esta herramienta es desconocida. Es por eso que muchas instituciones y plataformas de educación han diseñado cursos de Excel totalmente gratis.

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) no solo ofrece un curso, tiene una variedad de ofertas entorno a la herramienta de Excel. Estos están disponibles en la modalidad virtual, lo que permite acomodarse a la necesidad y tiempo de cada uno.

Dentro de su oferta académica se encuentran cursos como Uso de Microsoft Excel en Labores Operativas y Administrativas, uso de excel y access para el desarrollo de aplicaciones administrativas empresariales, Uso de Microsoft Excel para Gestión de Información, Integración con Datos Externos y Tareas Colaborativas, entre otros.

Las inscripciones a estos cursos cortos están disponibles durante todo el año, teniendo en cuenta la demanda de cada curso virtual. Puede consultar la oferta educativa en página web.

Esta es una plataforma de cursos abiertos masivos en línea que trabaja con reconocidas universidades y organizaciones a nivel mundial. Dentro de su oferta educativa tienen alrededor de 70 cursos de Excel de universidades como la del Rosario, Valencia, Nacional de Córdoba, entre otras.

En su página web puede encontrar la oferta completa de cursos y los pasos para inscribir. Cabe mencionar que muchos de estos tienen una duración de entre 2 y 8 semanas.

