COP16 en Colombia: el evento que pone a Cali a liderar la discusión sobre diversidad biológica

Por: Manuel Tiberio Bermúdez Vásqeuz |

marzo 01, 2024

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Del 21 de octubre al 1 de noviembre de 2024, Cali será la sede del COP16. El evento que reunirá a científicos, empresarios, ciudadanos y líderes mundiales que se sientan comprometidos con el medio ambiente.

Pero qué es el COP 16. Muchas personas hablan del asunto, pero otra mayoría no saben de se trata. Se denomina COP porque es la Conferencia de las Partes, del convenio sobre la Diversidad Biológica y se espera que durante la misma, se discutan aspectos sobre la conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible de sus componentes y el reparto justo y equitativo de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos.

..Publicidad..

Es la primera vez que la reunión se realiza en un país latinoamericano y esta vez le tocó a Colombia que es considerado como el de la segunda mayor biodiversidad del mundo.

...Publicidad...

Pero además la sede del evento será la Capital del Valle del Cauca, Cali a la que concurrirán más de 190 países que ratificaron el Convenio de Diversidad Biológica de la ONU en 1992. Desde entonces, cada dos años los gobiernos de los países firmantes, se reúnen para evaluar y negocias aspectos del avance del convenio.

....Publicidad....

Esta reunión es muy importante porque las voces de alarma que se vienen dando respecto al daño a la biodiversidad han despertado sobresaltos hasta de los más escépticos.

No hay que olvidar que algunos científicos han señalado que de seguir tratado al planeta de la maneara que hoy lo hacemos podríamos llegar a lo que han denominado «la sexta extinción masiva».

Pero ahí no para el asunto, también las voces de alerta han precisado que ya estamos llegando al punto de no retorno por el daño que se ha causado a la Amazonia, el llamado: pulmón del mundo; y advierten que de seguir con los daños a esta parte del planeta «la Amazonía puede tener un deterioro imparable en 2050».

También han afirmado los científicos que entre 1970 y 2018, se ha reducido en un 69% las poblaciones de mamíferos, aves, anfibios, reptiles y peces, es decir, el daño que le hemos hecho al planeta no es poco y bien vale la pena detenernos a ver que podemos hacer para reparar lo hecho o al menos minimizar los daños hacia el futuro.

Los gritos de alerta no cesan porque muchos no creen que haya que proteger la biodiversidad, que no es otra cosa que la conservación a toda costa de animales, plantas, ríos, bosques, desiertos y mares que hoy tenemos y que cada día sufren las consecuencias de las actividades cotidianas del hombre, el más grande depredador como muchos estudiosos han señalado.

Y no es por estética que se debe realizar esta protección; es que somos complemento del entorno, que hay que mantener armonía entre todos los seres y los lugares que habitamos para que no aparezcan, por ejemplo, muchas enfermedades debido a la contaminación.

Los preparativos

Tan pronto se dijo que Cali sería la sede del COP 16 se empezaron a adelantar los preparativos; por el momento ya se escogió el logo oficial del encuentro: la flor de Inírida, que es un homenaje a la capital del departamento del Guainía y el lema que reza: «Paz con la naturaleza».

Dicen que esta flor es endémica del Guainía y que nuca muere porque sus pétalos no se deshacen.

La alegría, no es solamente porque se va a hablar y a proyectar acciones para la protección del medio ambiente, tema muy importante por cierto, también está la otra cara de la moneda, como por ejemplo la reactivación económica de la ciudad anfitriona pues se calcula que podrían ingresar unos 20 millones de dólares por concepto de turismo lo que beneficia a la gastronomía, el comercio y el transporte y obviamente el sector hotelero tendrá una alta ocupación con el beneficio que esto significa pues los cálculos que se está haciendo es de unas 15 mil personas en esos días.

Como oferta infaltable estarán los grupos de Salsa, visitas al Parque Natural Los Farallones, el Museo de la Caña de Azúcar; el Zoológico, y no estaría por demás alguna visita a Buenaventura; Bahía Solano y Tumaco con su mar pacífico; pero sobre todo, ojalá algo salga que beneficie la salud de nuestro planeta.