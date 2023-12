Con el mega caso de los pasaportes se estrena una magistrada recién llegada al Tribunal de Cundinamarca

El voluminoso expediente con el que Juan Pablo Estrada, el abogado de Thomas Greg & Sons y la unión temporal Pasaportes 2023 de la cual forma parte la empresa de los hermanos Bautista al que le fue adjudicado preliminarmente por la Cancillería en cabeza de Álvaro Leyva el millonario negocio de la elaboración de los pasaportes, pretende sacarle al Estado $ 117 mil millones quedó en manos de la magistrada Beatriz Teresa Galvis Bustos. Terminó en su despacho por sorteo y será ella la encargada de dar un primer concepto.

Es el apoderado que lidera el negocio, como el caso de Estrada, quien decide ante que instancia judicial radica el caso, una demanda que tenía preparada con antelación a la solicitud de conciliación con la contraparte, trámite que se surtió y fracaso ante la negativa del canciller de Leyva de proceder en esa línea, decisión que le costó el puesto a la exfiscal Martha Lucia Zamora como cabeza de la Agencia de defensa del Estado.

De origen huilense, ha hecho toda su carrera en la rama judicial y antes de ser nombrada en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el pasado 18 de mayo del 2023, había pasado por los tribunales del Huila y Boyacá. En los pocos meses que lleva en Bogotá, este será un caso emblemático en su carrera ya que empieza en su despacho el largo camino que puede tomar varios meses y cuya pretensión económica supera cualquier pleito.

Todo este pleito tuvo su origen cuando el canciller Leyva decidió declarar desierta la licitación de la fabricación de los pasaportes, lo cual fue apoyado por el presidente Petro, quien se opone a que haya un único proponente.

He ordenado que se abra un proceso licitatorio limpio y sin fórmulas que lleven a un solo proponente predeterminado.



Las licitaciones de un solo proponente no van en mi administración. Si alguien gana que sea por competencia, en esta administración no hay derechos heredados.…