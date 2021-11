Comprarse un 'penthouse': el último gustico que se dio Epa Colombia

.Publicidad.

Luego de que Lina Tejeiro diera de qué hablar por un video en el que mostró a sus seguidores de Instagram su mansión, grabando cada rincón de su casa nueva, Epa Colombia, desde Cartagena, salió a hablar sobre su nueva adquisición: un penthouse.

“Con todo lo que yo he vendido, porque me estoy posicionando en México y busco personas para que conozcan mis productos en Panamá, yo logré conseguirme acá en Colombia un penthouse, amiga. Yo le aboné al señor el 50 por ciento hace un mes, y le voy a abonar el otro 5o por ciento la otra semana”.

¿Cuántas personas en Colombia podrán darse el lujo de adelantar la mitad del pago de un penthouse chan con chan? ¿Cuánto podrá haberle costado el último gustico a la influencer? En Bogotá, un inmueble de este tipo puede costar entre 800 y 4.500 millones.

Adelantándose a los acontecimientos y a las posibles críticas, Epa dijo: “Sé que van a empezar a decir: la lavadora de Epa Colombia. Sé que me van a decir lavadora porque no tienen más que decirme, porque saben que a mí no me gustan los manes. Van a decir lavadora porque me superé. ¿Sabe qué es lo que más duele? Que no digan: esa mujer es superberraca, superemprendedora”.

Con seguridad lloverán los señalamientos. Aunque tanto Tejeiro como Epa aseguran haber conseguido estos lujos de manera honesta y trabajando durante años, muchos no se convencen de que un trabajo de actriz y de vendedora de keratinas dé para comprar estas mansiones. ¿Serán los colombianos "mediocres mentales", como asegura Tejeiro?

Por otro lado, ¿cuál es esa necesidad de las estrellas en ascenso de mostrar sus logros materiales cuando la gran mayoría del país vive en la miseria? ¿No confirma esto su falta de conciencia y de empatía por la gente que no tiene ni para comer?

El meollo del asunto es que estas chicas son seguidas por millones de muchachas que aspiran a ser como ellas. Y con seguridad muchas, como no tienen para comprarse su penthouse, optarán, para parecerse a ellas, por conseguir un traqueto, un sugar daddy o buscar plata fácil para hacer un videotour a la altura de los de sus estrellas favoritas.

En Colombia, un país de pobres, 7 de 10 personas pueden aspirar a tener una casa propia. Una casa humilde, estrato 2 o 3, no una mansión. ¿Cuántas vidas se destruirán por este esnobismo descarado?