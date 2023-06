Los jugadores de la selección Colombia sub-20 sí que supieron cotizarse después del Sudamericano que se realizó en el país y del mundial que tuvo sede en Argentina. Después de las notables actuaciones del equipo nacional en ambos torneos, muchos futbolistas de la plantilla consiguieron contratos importantes en el futbol europeo y sudamericano. Sin embargo, hubo otros como Daniel Pedrozo, que encontraron en ligas bastante exóticas, la oportunidad de empezar su sueño internacional. El defensor del Real Cartagena firmó con un club de Emiratos Árabes Unidos y dejó sorprendido a más de uno.

A través de la cuenta de Twitter del Al-Wasl, el club árabe le dio la bienvenida al futbolista bumangués de 19 años. Con una oferta que superó notablemente el valor que Daniel Pedrozo tiene en el mercado, el equipo asiático logró convencer a las directivas del Real Cartagena y por 1,3 millones de dólares, compró el 70% de sus derechos deportivos. Así las cosas, a las arcas del club colombiano que milita en las segunda división llegaron más de 5 mil millones de pesos, un negocio que puede ser mejor con una futura venta del futbolista.

"¡Última hora! Estamos felices de anunciar el fichaje del talentoso jugador Daniel Pedrozo a nuestro equipo" fue la publicación que realizó el club emiratí.

✍🏽📄 |يسرنا الإعلان عن التعاقد مع الموهبة الكروية المدافع "دانيال بيدروزو" قائد منتخب كولمبيا للشباب بصفة لاعب مقيم وسيرتدي القميص رقم 2️⃣

🚨 Breaking News!

We are happy to announce the signing of the talented player Daniel Pedrosa to our team! 🙌🔥 🇨🇴 pic.twitter.com/VJ5MqDPYPW