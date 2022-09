Basura y ratas inundan el barrio Britalia en Suba

Por: Carlos Otalora |

septiembre 02, 2022

Es muy triste tener que mirar el día a día de Bogotá, duele cada día cuando las personas salen a las calles y encontramos en cada una de las calles el mal liderazgo del Distrito.

Duele mirar que mientras los ciudadanos contribuyen con sus recursos e impuestos para el mejoramiento de la ciudad, nuestra Bogotá se derrumba por falta de liderazgo, por la falta de planeación y la falta de operación de las entidades que deberían garantizar el bienestar y la salud de los ciudadanos.

Pero ¿qué es lo que tiene tan cansados a los vecinos de mi barrio, a mis vecinos del Barrio Britalia Norte las Calles 166 y 167 entre carrera 48 y 49 de nuestra amada localidad de Suba?. Nada más con ver cómo se desvaloriza su barrio por la mala ocupación de espacio público por los “Recicladores”, una problemática no solo ambiental, una problemática de seguridad, una problemática de salud pública.

En mi barrio Britalia Norte, tenemos un parque al cual ya los jóvenes y niños no pueden utilizar porque se convirtió en un lugar de dominio exclusivo de los recicladores que lo utilizan para la separación de residuos.

Dicho uso ha generando la presencia de roedores en el sector, la transformación del espacio para consumo de drogas y el abandono de basuras permanente, perdiéndose su naturaleza del sitio de ser un lugar de diversión y espacio familiar, por eso ¡duele Suba! donde la falta de presencia institucional de las entidades del distrito permiten esta realidad.

Duele Suba, duele mi barrio, es el clamor de la gente que pide sin encontrar soluciones a las entidades, duele Suba al mirar cómo la alcaldía local solo promete, pero no muestra soluciones, duele Suba cuando las entidades distritales permiten que el espacio público sea invadido por solo algunos y excluyen a todos los demás, duele Suba cuando las personas tienen que dejar sus sueños por la falta de abandono.

Hoy invito a los concejales de Bogotá, no a un partido político, no una bandera, no un color, los invito a que miren la realidad de toda Bogotá una realidad que se está escapando de las manos y que ustedes como obligación son los encargados de cumplirles a los ciudadanos controlando y diciéndole a las entidades. Trabajen por la gente, por Bogotá, por nuestros hijos, por ti y por mí.