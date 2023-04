.Publicidad.

James Rodríguez, el ‘10’ que tantas alegrías le brindó a Colombia no es más que un recuerdo. Tras su salida de Olympiacos de Grecia, el futbolista es agente libre y está en Madrid preparándose por si surge un nuevo reto deportivo, no obstante, el mercado de fichajes en Europa está cerrado y no abre hasta junio.

Sin embargo, para el equipo merengue, James Rodríguez, es relevante, pues hace poco el club hizo una publicación sobre los más recientes encuentros que ha tenido frente al Almería, en honor al encuentro que tendrán este 29 de abril con ellos.

En la primera foto estaba el ‘10’, se le ve muy eufórico y celebrando un gol frente al Almería. Estaba en su época dorada, en el año 2015, cuando el Real Madrid ganó por 3-0, sin duda, esa era su época dorada, cuando fue llamado el ‘niño de oro’. No obstante, James Rodríguez está abriendo restaurantes y ejercitando en su casa, por lo que el panorama de un exitoso regreso está muy lejos.

