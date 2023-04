El barrio caliente donde creció J Balvin: entre sicarios y droga

.Publicidad.

J Balvin, más conocido como el "niño de Medellín”, causó revuelo en las redes tras volver a Bello Antioquia para grabar un videoclip de su presunto regreso a la música. En el video, se ve al reguetonero cantando frente a una multitud, lo interesante es que hace muchos años, exactamente en el 2008 cantó en el mismo lugar frente a dos personas.

El video se viralizó gracias al DJ Pope, un amigo y socio de J Balvin que rememoró la historia del cantante, ya que él solía ir a esa barbería a cortarse el cabello. Además, no olvidemos que el reconocido artista hace unos años también volvió al barrio en que creció; Castilla, ubicado en la comuna número 5 de Medellín.

La humildad de J Balvin, regreso al lugar donde inició esa historia maravillosa #jbalvin #Castilla #Medellin pic.twitter.com/dncSyGYcoE — Rebecka Salinas (@SalinasRebecka) January 15, 2021

Según los relatos de sus habitantes, en los años ochentas, Castilla era una comuna donde solían vivir obreros, estudiantes de universidades públicas, trabajadores informales, entre otros. Caracterizado por tener habitantes revolucionarios y muy ‘echados para adelante’ que pertenecían a los sindicatos de la época.

Actualmente, la historia es muy diferente, ya que a partir de los noventas y por culpa del narcotráfico el barrio dejó de ser tan seguro como antes; se formaron bandas delincuenciales, se llenó se sicariato, se propagó el expendio y consumo de drogas, convirtiéndose en un barrio ‘caliente’. No obstante, J Balvin está orgulloso y no olvida de dónde viene, por lo que no teme volver de vez en cuando, sin duda él es "el niño de Medellín”.

