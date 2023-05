20 normitas fáciles de seguir para no ser insoportable o fastidioso

No llames más de dos veces seguidas. Si no responde tiene algo importante que hacer / Cuando alguien te muestra una foto en su teléfono, no mires las otras...

Por: Fernando García M.D. |

mayo 05, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

1. No llames a nadie más de dos veces seguidas. Si no responde a tu llamada, tiene algo importante que hacer, o no le da la gana contestar, así de simple. O ya no eres de sus afectos. No seas fastidioso(a).

2. Si pides dinero prestado devuélvelo antes que te lo pidan. Y haz lo mismo con libros, discos, paraguas y bolígrafos, no seas ventajoso(a), no te hagas el (la) güevón(a)...

3. Si te invitan a un almuerzo o a cenar, no pidas el plato más caro. Incluso pide a la persona que te invitó que ordene por ti ¡Que no se te note el muerto de hambre!

4. No hagas preguntas imprudentes : “Ah, ¿todavía no estás casado(a) “¿Ay, no tienes hijos(as)?“¿Por qué no compraste una casa?” “¿Por qué no compras un auto?”. No seas lambón(a), metido(a), chismoso(a), no es tu problema.

5. Siempre que entres a algún lugar, abre la puerta a quien vaya detrás de ti. No te hace menos tratar bien a la gente, cabrón(a)

6. Si vas en taxi con un amigo y él paga ahora, paga la próxima vez ¡No seas conchudo(a) y ventajoso(a), pendejo(a)!

7. Respeta la opinión de todos. El número 6 para ti es el 9 para la que está enfrente. Nadie tiene verdades absolutas, todas las personas tienen libertad de expresión en este país, es constitucional, no se comporte como el Polo del parlamento.

8. Nunca interrumpas a la gente cuando habla. Deja que se desenvuelvan. Escucha a todos. Y acuérdate de Hemingway que decía " duramos 3 años aprendiendo a hablar y sesenta a callarnos la jeta" ¡Era un genio ese marica!

9. Si estás bromeando con alguien y no parece apreciarlo, no vuelvas a hacerlo. Esto muestra cuánto lo aprecias. Eso de las chanzas pachunas ya pasaron de moda o quedan PARA GENTE MUY BAJA, de bien que llaman ahora...

10. Di “gracias” cuando te ayuden. La ingratitud es lo único que realmente es imperdonable.

11. Alaba en público. Critica en privado, y más bien poco. Si no tienes algo bueno que decir de alguien, cierra el hocico.

12. No hay razón para comentar el peso de una persona, salvo si eres médico(a) en consulta. Es molesto para todos y además usted tiene madre padres hijos hermanos hermanas o familiares obesos ¡estúpido(a)!

13. Cuando alguien te muestra una foto en su teléfono, no mires las otras...

14. Si alguien te dice que tiene una cita con el médico, no le preguntes para qué va, simplemente deséale que le vaya muy bien.

15. Trata al empleado de servicios generales con el mismo respeto que al Gerente. Nadie se impresiona con tu grosería, pero se darán cuenta que los tratas con respeto.

16. Si una persona te está hablando directamente, mirar tu teléfono es grosero, denota que poco que te han servido los años de colegio y de universidad, pelotuda(o). Lo mismo de mal educado pareces si lo haces en una clase con algún profesor o en una exposición de un compañero(a) o en una conferencia.

17. Nunca des consejos antes de que te los pidan. No seas entrometido, pelotas.

18. Cuando conozcas a alguien, no le preguntes por su edad ni su sueldo, a menos que esa persona tome la iniciativa ¡ Insisto, no meta la trompa donde no lo han llamado!

19.Quítate las gafas de sol si hablas con alguien que te encuentras en la calle, es el mínimo respeto por tu interlocutor ¡ Deje de ser lobo, arribista y cretino!

20. No hagas alarde de riquezas ¡menos si no tienes en que caer muerto, estilo uribista estrato 1, que son tantos!