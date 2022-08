Y después se hace la víctima: las pruebas de que J Balvin es un machista de porquería

En su presentación en los VMA, al cantante no le bastó con poner a mujeres exaltando sus atributos, sino que además puso un holograma gigante moviendo el culo

No es la primera vez que el paisa se ve envuelto en un problema debido al excesivo machismo que exhibe en sus videos o presentaciones. Hace un tiempo, desató una gran polémica por su video musical llamado "perra" en el cual, denigraba completamente a la mujer. Nuevamente J Balvin está en el ojo del huracán, esta vez por su última presentación en los premios MTV VMAs.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por J Balvin (@jbalvin)

Fue para la edición de MTV VMAs de este año, que J Balvin realizó una intervención musical, junto al también colombiano Ryan Castro. En su presentación, los cantantes interpretaron la canción "Nivel de perreo" y hasta ahí todo bien, fue de un momento que todo estalló. Tan solo unos segundos después, al escenario subieron varias mujeres con su cara tapada y sus atributos con un color diferente.

Mira vale, que vaina tan fea esa presentación de J Balvin en los vmas. Y esa canción??? Necesito que vuelva a hacer canciones buenas. 😭 — Josbell Adrian. (@JosbellAdrian) August 29, 2022

la parte buena de que Lauren no fue a los premios es que no tuvo que ver la asquerosa presentación de J balvin — Andy jauregay ♡ (@camzlajota) August 29, 2022

Mmm... como por qué no le censuraron la presentación a JBalvin pero le censuraron casi que toda la presentación a Maneskin🤨 — PaoSad♡ (@paupou_pao) August 29, 2022

q asco la presentacion de jbalvin en los vma’s — sofía (@sofimadridr) August 29, 2022

Pero esto no fue lo peor, de un momento a otro en las pantallas apareció una muñeca virtual gigante la cual se encontraba bailando pero de manera denigrante. En redes son muchas las personas que llegaron a criticar la presentación de J Balvin por este tipo de situaciones. Lo cierto es que no es la primera vez que J Balvin hace algo así y seguramente no será la última vez.

