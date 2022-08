Por error, más de 20 estudiantes de Chiscas, Boyacá, no presentarían las Pruebas Saber

Por el olvido de sus directivas, 26 estudiantes de dos colegios de Chiscas, Boyacá, no fueron inscritos. La Procuraduría General de la Nación tuvo que intervenir

Por: TuBarco |

agosto 29, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Los estudiantes del grado 11 de las instituciones educativas San Alberto Magno y Técnica Agropecuaria Chiscas no pudieron inscribirse a las próximas pruebas Saber Pro, debido al olvido de sus directivas, esa les la denuncia del insólito caso registrado en Boyacá.

De acuerdo con lo dicho en la W Radio, serían 26 estudiantes que se quedarían sin presentar los exámenes del Estado este año.

-Publicidad.-

Por su parte, la rectora de la institución Técnica Agropecuaria, Rosa Meza, se excusó.

«Un lapsus de memoria, no inscribí a los estudiantes del grado 11, por lo cual pido excusas públicas que sé que no subsanan el daño ocasionado, pero que me ayudan a reconocer el fallo de mi parte», dijo la rectora.

Publicidad.

Fallo Judicial

Para remediar su error, la rectora manifestó que se presentó ante las oficinas del ICFES el pasado 16 agosto, ahí le plantearon enviar un oficio solicitando que a los alumnos se les permita cambiar de calendario, es decir, inscribirse en un grupo como institución.

Sin embargo, las pruebas la harían en noviembre y en caso de no ser aceptada la petición, «los estudiantes tendrían que presentarse por su cuenta en marzo de 2023».

Aún así, la Procuradoría General de la Nación intervino y jueces de Boyacá le ordenaron al ICFES y rectores de los colegios a adelantar los trámites para que los estudiantes puedan presentar las pruebas el 4 de septiembre.

“En parte un agradecimiento a Dios y a las entidades que puedan intervenir para que un error humano no perjudique a toda una institución educativa. Espero que Dios haga un milagro y los muchachos puedan presentarse al ICFES”, agradeció la directiva del colegio Técnica Agropecuaria Chiscas.

Por ahora, la petición está en proceso.

Este hecho no se había registrado y por ello, autoridades llamaron la atención a las directias de instituciones, públicas y privadas.

Estas pruebas son obligatorios, y en varias universidad, privadas o públicas, siguen siendo necesarias para otorgar cupos y hasta becas.