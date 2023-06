¿Va a volver a pasar? Las mayores pechofriadas de Millonarios desde que llegó Gamero

Con un empate frente a Boyacá Chicó, Millonarios tenía asegurado su paso a la final del primer semestre de la liga Betplay. El conjunto embajador solo tenía que mantener el cero y lograba la clasificación; pero en un partido donde los ajedrezados se crecieron y los azules se achicaron, la derrota 2-1 los dejó tambaleando y, si bien, dependen de ellos, ya ha habido momentos en donde el equipo de Gamero está a punto de clasificar y al final se pechea. Ha pasado en los últimos años, y los fanáticos temen que vuelva a suceder.

Y es que desde la llegada del samario a Millonarios, el poderío del conjunto embajador se ha hecho notorio. En un principio, mientras encontraba la plantilla, no era favorito ni mucho menos; pero desde inicios del 2021 ha sido el club a quedarse con el título. Controla el todos contra todos, golea, hace récord de puntos; pero al final, o pierde la final o no clasifica a ella. Desde el arribo de Gamero parece que la historia fuera la misma.

Por ejemplo, en el apertura 2021 Millonarios logró quedar tercero en un todos contra todos muy reñido. En el cuadro final había logrado eliminar a América de Cali en cuartos, y al Junior en semis; y después de haber conseguido un empate en el partido de ida de la final contra el Tolima, parecía que iba a lograr el título; pero se puso nervioso en el Campín y terminó quedando subcampeón.

No se achica ante los grandes: los 3 títulos de Tolima en la Primera colombiana…



⭐ 2003 vs. Deportivo Cali



⭐ 2018 vs. Atlético Nacional



⭐ 2021 vs. Millonarios pic.twitter.com/Ykq5aGz6EY