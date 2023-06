El nuevo ‘parrandero’ del Junior ¿Se deshicieron del Chino Sandoval para contratar a alguien peor?

.Publicidad.

Uno de los escándalos que mas se robó portadas antes de acabar el todos contra todos en la liga Betplay, fue la llegada borracho del Chino Sandoval a uno de los entrenamientos del Junior de Barranquilla. Después de esa osadía, los fanáticos del equipo currambero y la prensa se inclinaron por decir que el mal momento del club no era un tema deportivo, sino por aquellos jugadores que preferían estar de rumba antes de estar 100% concentrados en jugar al futbol. La consecuencias fueron inmediatas y, por poco, a manos del Bolillo Gómez, cinco jugadores salen del tiburón por gustarles la fiesta.

Aun así, el Chino Sandoval fue el único que tuvo un destino fatal, le rescindieron el contrato inmediatamente y lo echaron; y el mismísimo Bolillo Gómez aseguró que iba a hacer lo posible por tener jugadores enfocado totalmente en cumplirle al club. Sin embargo, la ultima contratación del Junior fue la que desató la polémica, pues al confirmarse la llegada de Pablo Rojas, jugador proveniente de Jaguares, algunos periodistas no dudaron en mencionar que el delantero también ha sido protagonista por tener varios escándalos encima.

Según aseguró Fabio Poveda, periodista de Blu Radio, las movidas del técnico antioqueño han sido muy extrañas. Primero, prometió tener mano firme contra los indisciplinados y después avaló el fichaje de Pablito Rojas. El comunicador no dudó en ser directo con el jugador, y le recordó que en su paso por Córdoba no brilló precisamente por su talento.

Hay algo que no entiendo. “Bolillo” Gomez trató, con mano fuerte, de limpiar a Junior de actos de indisciplina, pero ahora trae a un jugador con antecedentes de indisciplina. Ojalá Pablito Rojas los haya dejado en el pasado y entienda que ESTO ES JUNIOR y no Jaguares. — Fabio Poveda (@FabioPovedaRuiz) June 8, 2023

Tras la declaraciones, el delantero de Apartadó no se quedó callado y le respondió a Fabio Poveda. Por medio de una entrevista, Pablo Rojas aclaró que no puede ocultar los actos de indisciplina que tuvo en equipos como Bucaramanga, cuando era muy joven; pero sentenció que precisamente esas situaciones lo ayudaron a madurar como persona y profesional y, ahora, sabe cuál es el camino a seguir para no decepcionar a las directivas y a los hinchas del Junior.

⚠️ Pablo Rojas (31) le responde a @FabioPovedaRuiz sobre las críticas que ha recibido por sus actos de indisciplina del pasado. pic.twitter.com/DvyjKNEgpo — Gustavo López (@guslopezinfo) June 8, 2023