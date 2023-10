Tiempo de elecciones: ¿quién pone la mirada sobre contenidos políticos digitales, llenos de falsedades?

.Publicidad.

Este año de comicios en Colombia, en los que se decidirán quienes serán los gobernadores de los 32 departamentos, los 418 diputados, los 1.102 alcaldes, los 12.072 concejales de todos los municipios y los 6.513 ediles para el periodo 2024 – 2027; se hace necesario pensar en la responsabilidad que tienen todos los usuarios en la web que suben contenido, como quienes lo comparten. La gran cantidad de información que se encuentra en el ciberespacio y que circula en muchas ocasiones sin filtro o verificación alguna, resulta retador distinguir entre la realidad y la desinformación; a este panorama se suma la presencia de Inteligencia Artificial y sus alcances en materia de producción de textos, imágenes, interacciones y más; que finalmente puede terminar perjudicando a un sector político, un candidato en particular, un grupo de simpatizantes o a la comunidad digital en general.

Otro de los aspectos a abordar en este análisis, es el manejo actual de la comunicación política dentro de las campañas electorales, y cómo una estrategia bien definida y ejecutada puede generar un impacto positivo en los votantes. Para esto es importante aterrizar los objetivos electorales y alinearlos con las necesidades de la población, además de dominar las reglas de la nueva política.

-Publicidad.-

Para entrar en materia, es importante precisar que actualmente son muchos los usuarios del ecosistema digital, que no logran diferenciar entre la información real y las mentiras en la web, de allí el término “fake-news” y su alta recurrencia por el uso de las nuevas tecnologías de comunicación; pues la desinformación siempre ha existido, pero ahora con el uso de las redes sociales, esta práctica dañina se ha extendido a todo el mundo afectando la naturaleza del ejercicio democrático. Las “fake-news” se desprenden del término posverdad, definido por el diccionario de Oxford como el fenómeno que se produce cuando los hechos objetivos tienen menos influencia en definir la opinión pública que los que apelan a la emoción y creencias.

En varios países existen organizaciones o medios de comunicación dedicados al fact–checking (ejercicio de verificación de hechos), que consiste en detectar noticias falsas emitidas ya sea en un medio de comunicación o en las redes sociales, las cuales pueden venir en un pronunciamiento referente a datos o cifras que entregue alguna figura pública, una fotografía o audio que sea tendencia en las redes sociales, entre otro tipo de contenido.

Publicidad.

Para el caso de Colombia, nuestro país cuenta con un portal web denominado “Colombiacheck” que hace parte de la organización “Consejo de Redacción”, una asociación de periodistas que tienen como propósito promover el periodismo de investigación. Colombiacheck es una plataforma digital en la que se publican artículos elaborados tras la comprobación de hechos y datos; además es firmante del IFCN International Fact-Checking Network, es decir la Red Global de verificadores de noticias falsas, quienes los certifican como chequeadores que cumplen con los principios de la comunidad internacional.

En diálogo con José Felipe Sarmiento, editor general de Colombiacheck señaló que “varios estudios han encontrado que la difusión de desinformación es mucho más rápida que la de información verificada por varias razones: los sesgos de las mismas personas, la tendencia a confiar más en lo que refuerza nuestras creencias que en lo que las contradice; la facilidad para crear una falsedad comparada con el tiempo que lleva verificar, la sencillez que implica comprender y asimilar una explicación simple de un tema, aunque no sea cierta, frente la dificultad de comprender la complejidad de ciertas noticias reales con sus matices”. Finalmente, precisó que otros aspectos a considerar son por ejemplo el grado de escolarización o alfabetización digital, ya que son elementos fundamentales a la hora de establecer qué tan vulnerable es una persona a caer en uno de estos engaños y qué tanto puede influir esto en cambiar o radicalizar sus posiciones políticas, incluyendo la intención de voto.

El anterior escenario hace pensar en la necesidad de tomarse un momento para revisar antes de compartir un contenido, debido a que las noticias falsas vulneran el derecho a la información y tienden a afectar a diferentes sectores de la población. Ciertos pasos le pueden ayudar a que no caiga en una mentira en la web, desconfiar de: titulares redactados en mayúscula, estos los generan así para despertar interés en los usuarios, revise que tenga fuentes confiables, que sea un sitio seguro y no una pagina con una única pestaña sin posibilidad de ingresar a otras opciones en la misma, que cuente con fuentes confiables, estas pueden ser verificadas en buscadores para corroborar dicha información o dato, no dejarse engañar cuando clonan un sitio web de un portal reconocido, finalmente procurar consultar en otros medios acreditados si la información también se encuentra allí publicada. Estas recomendaciones contribuyen a un uso responsable de las redes sociales en tiempo electoral con el fin de contribuir a una sociedad bien informada.

Entre tanto, nos preguntamos ¿qué ejercicio deben hacer los equipos de campaña para comunicar sus mensajes de manera efectiva? La respuesta es tan amplia como la misma práctica de la campaña, por tanto es esencial escuchar las necesidades de la población, incentivar la participación de los votantes y educarlos sobre el ejercicio político desde sus realidades; pero para lograr esto es necesario conectar con la audiencia tras la aplicación de una buena estrategia comunicativa, que solo es posible si los objetivos de la campaña están alineados con las realidades de sus votantes y la interacción con ellos.

Otro elemento importante en esta ecuación, es el papel que juegan las redes sociales; puesto que al ser una comunicación que rompe con el modelo antiguo de emisor + mensaje + receptor; se produce una transformación de la democracia, en la que la ciudadanía hace un seguimiento y control de los procesos electorales, dando paso así a la Comunicación Política 2.0, que consiste en que cualquier ciudadano dé su opinión, estableciendo una comunicación entre partidos políticos, gobiernos, colectivos y la comunidad digital.

La evolución de la comunicación política en esta era digital permite a los candidatos conocer mejor a su electorado, interactuar con ellos y hacer de la comunicación un proceso bidireccional; de allí la importancia de escuchar con atención qué está diciendo la gente y cuáles son sus preocupaciones. Y este mismo desarrollo va más allá del tiempo electoral, debido a que los ciudadanos tienen en sus manos una herramienta muy poderosa, su voz; la población reclama transparencia, de allí la aplicación del modelo Open Government, un conjunto de estrategias de gobierno que tiene como principio la transparencia, integridad, rendición de cuentas y participación de la comunidad. Por su parte la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha aportado a los países un material importante en Estudios de Gobierno Abierto, Seminario de Capacitación para funcionarios públicos y comunidad, como también recomendaciones para integrar los principios y las prácticas de gobierno abierto en ciclos de políticas públicas, todo con el fin de restablecer la confianza de la población.

Las redes sociales, son hoy la ventana que nos conecta con las realidades de otros usuarios, nos vincula a las discusiones del día a día y nos permite participar de los procesos que hacen parte de la democracia. ¿Qué uso le da a sus redes sociales?