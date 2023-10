La nueva versión de Tinder con la que usted puede buscarle pareja a sus amigos

.Publicidad.

Una de las aplicaciones más populares en cuanto a citas es Tinder, tiene un registro de más de 80 millones de usuarios, muchos de ellos acuden al aplicativo para poder conocer nuevas personas. Recientemente, dio a conocer que tendrá una nueva función con la que los usuarios pueden pedir a sus amigos y familiares, independientemente de que tengan o no una cuenta, que les recomienden perfiles de personas que les puedan llegar a gustar.

Tinder es una aplicación de citas, encuentros e incluso se le puede considerar como una red social. Con ella se puede chatear y conseguir una cita con personas con quienes existe gusto en común o entre quienes se han seleccionado mutuamente. De acuerdo con un informe sobre la vida amorosa que presentó la compañía, más del 75 % de los solteros encuestados señalaron que varias veces al mes comentan su vida amorosa con amigos.

-Publicidad.-

| Vea también: El truco de Google Maps para saber dónde dejó parqueado su carro

La nueva herramienta fue bautizada como ‘Tinder Matchmaker’, la cual permite que amigos y familiares recomienden perfiles de usuario, incorporando la dinámica de la “prueba de amistad” en la aplicación.

Publicidad.

Ahora, los usuarios pueden invitar a otras personas, sin importar si tienen o no un perfil en Tinder, para visualizar y sugerir posibles coincidencias. Además, brinda información adicional de ver quién les gusta a sus amigos cuando consideran una posible pareja, pero, al igual que en la vida real, el usuario finalmente decide a quién quiere enviarle un Me gusta.

Está disponible en quince países, entre los que están Estados Unidos, Brasil, Francia, México, España y Reino Unido, y se implementará a todo el mundo “en los próximos meses”, según la aplicación.

La nueva función de @Tinder se llama #Matchmaker, y permite que pidas ayuda hasta 15 familiares y amigos para valorar a tus candidatos para cita y decidan cuál creen que es mejor para ti aunque no tengan cuenta de Tinder. ¿Usas alguna app para citas, cómo te ha ido? pic.twitter.com/wHJttq3G2I — Javier Matuk (@jmatuk) October 23, 2023

¿Cómo funciona Tinder Matchmaker?

Para comenzar una sesión de Tinder Matchmaker, los usuarios pueden acceder directamente desde una tarjeta de perfil o desde la configuración de la aplicación. La herramienta permite compartir un enlace único para un máximo de 15 amigos en un período de 24 horas.

Los amigos y familiares que cumplen el papel de “cupido” puede iniciar sesión en Tinder o continuar como invitado, después de completar una solicitud de verificación de edad y aceptar los términos de Tinder como se describe.

Quienes recomiendan los perfiles, solo tienen 24 horas, una vez expire el tiempo los usuarios de Tinder tendrán la oportunidad de revisar los perfiles que les gustan a sus conocidos. Los perfiles que recibieron un Me gusta se marcarán como "recomendación" y el usuario decide si darle me gusta para hacer match o no.