¡Seguiré defendiendo lo justo!

.Publicidad.

“El Racismo judío del que nadie habla”, artículo publicado en Las Dos Orillas por un tal Mario Alejandro Castellanos Abadi, a quien no conozco, tuvo el claro objetivo de asesinato de carácter. No tengo ningún interés en saber quién es el susodicho, ni si existe o es un seudónimo o un alias. El artículo lanza acusaciones insidiosas contra mi persona y menciona mis lugares de trabajo como cualquier sufragio enviado por un cartel. Es evidente en el artículo el odio al Pueblo Judío reflejado en el mismo título “…el racismo judío…” lo que sepulta la manida diferenciación inexistente entre antisemitismo y antisionismo.

Agradezco a Las Dos Orillas abrirme el espacio para la réplica.

-Publicidad.-

Combino las formas de lucha para ganarme la vida. Soy académico, columnista y director de la organización representativa de la Comunidad Judía de Colombia.

Completo veintisiete años continuos en la academia en prestigiosas universidades, escuelas e institutos en los que he dictado numerosas materias principalmente “Medio Oriente”, recibiendo las mejores calificaciones de mis alumnos y de mis colegas. En el tema del conflicto palestino-israelí uno de los que trato en mis clases, invito siempre personas con diferentes posturas y hago debates. Conocidos voceros de la causa palestina han estado en mis clases. Las materias que he dictado han tenido siempre una gran acogida y en mis clases he tenido estudiantes de origen palestino. La bibliografía sugerida incluye libros de reconocidos autores palestinos.

Publicidad.

Soy columnista de los diarios El País y El Espectador y escribo el artículo anual sobre Medio Oriente en Razón Publica. Invito a los amables lectores a leer mis escritos. En mis artículos siempre he apoyado la solución de dos Estados para dos pueblos, Palestina e Israel conviviendo en paz uno al lado del otro. En uno de mis últimos trinos apoye al presidente Petro en esa postura. Igualmente, en los innumerables debates a los que me han invitado medios nacionales y extranjeros, he sido un defensor de los derechos de ambos pueblos al igual que he sido un crítico implacable del terrorismo palestino, de la demonización de Israel, de la tergiversación de la historia y de la incitación al odio y al antisemitismo. Hace unos días pedí excusas por un trino que me salió mal. Jamás irrespetaría bandera alguna, tampoco la de Palestina.

Como director de comunidad judía de Colombia hacemos una labor multidimensional en varios campos. Fuimos instrumentales en la aprobación en 2011 por parte del Congreso de la Republica de la ley antidiscriminación 1482 que penaliza la discriminación por motivo de raza, religión, etnia, orientación sexual, ideología política y discapacidad. Trabajamos con diversos colectivos para llevar a buen término la sanción de esa ley que además penaliza el antisemitismo. La labor social de la Comunidad Judía no tiene límites. Llegamos a todos los rincones del país, algunos a los que el Estado no llega con todo tipo de asistencia. Fue especialmente importante nuestro trabajo durante la pandemia. Somos hechos, no palabras. Trabajamos conjuntamente con las confesiones religiosas presentes en el país en la mayor armonía. Cuando hubo que elegir cinco representantes para el comité nacional de dialogo social y libertad de cultos, obtuve la mayor votación gracias al reconocimiento de mis colegas. Fui reconocido por el Senado de la República por mi labor interreligiosa.

Mi mayor orgullo es ser parte del pueblo Judío. En todos los escenarios en los que me muevo seguiré defendiendo lo justo. Seguiré defendiendo a capa y espada la solución de dos Estados para dos pueblos, Israel y Palestina conviviendo en paz uno al lado del otro. Seguiré condenando el terrorismo palestino. Seguiré combatiendo la demonización de Israel. Seguiré rechazando las celebraciones que se hacen en territorios palestinos cuando un terrorista logra su objetivo y mata judíos así sean niños o adolescentes. Seguiré combatiendo la relativización y negación del Holocausto. Seguiré combatiendo el antisemitismo en todas su formas. Seguiré combatiendo las mentiras y tergiversación de la historia. Seguiré trabajando por el bienestar de la sociedad colombiana. Seguiré defendiendo a Israel como el Estado Nación del Pueblo judío.

*Académico, Director Confederación de Comunidades Judías de Colombia