Regalaron Iphones: Así fue el que excéntrico matrimonio de Andrea Valdiri

La empresaria, bailarina e influencer barranquillera es otra celebridad de las redes sociales. Últimamente su escándalo más sonado fue que vendió boletas para transmitir su última cirugía estética, y lo peor es que la gente las compró. Viaja bastante fuera del país y recientemente hizo un paseo en helicóptero en Nueva York, además de construir su propia y lujosa casa nueva.

Para esta ocasión en su matrimonio con Felipe Saruma, de 23 años, no escatimó en gastos. El evento se llevó a cabo en el Hotel El Prado de Barranquilla y fueron cerca de 200 invitados a la ceremonia, con reconocidas personalidades e influencers como el futbolista Juanfer Quintero, Epa Colombia, La Jesuu, entre otros. La fiesta, después de la recepción no decepcionó al mejor estilo de la bailarina.

A la fiesta, además de los familiares y amigos cercanos, la influencer invitó a 10 de sus seguidores y sorprendió obsequiándoles un iPhone a cada uno de ellos.

Ahora si tiene sentido el matrimonio de la valdiri con esos regalos 🎁😂 Así es 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/DLtzIQrgNP — daniaovalle! ⚡ (@daniaovalle__) April 17, 2022

La bailarina se cambió de vestido en más de tres ocasiones durante todo el evento. El cantante de champeta Mr. Black ánimo la fiesta de la nueva familia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rechismes (@rechismes)



Y no es la primera muestra de los lujos de la influenciadora. En marzo de este mismo año la barranquillera decidió costearles a familias y amigos un viaje al eje cafetero en avión privado en honor al cumpleaños número once de Isabella, su hija mayor. La excentricidad que caracteriza a La bailarina inició con el avión privado, pero no paró ahí. El parque del café estuvo casi que para ellos solos y pudieron disfrutar de todas las atracciones, caso similar a Panaca que visitaron al día siguiente.