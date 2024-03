¿Quién era y por qué mataron en EE.UU a la expareja de Sandra Muñoz en La Casa de los Famosos?

.Publicidad.

Sandra Muñoz se ha convertido en una de las participantes más activas de La Casa de los Famosos. La mujer ha demostrado tener un carácter fuerte, por lo que ha chocado con otros participantes. Incluso, llegó a desarrollar un pequeño romance con Juan David, lo que llamó la atención de muchos. Aunque claro, el joven ya le puso freno a esta situación, algo que sorprendió a los televidentes. Pese a esto, la mujer sigue siendo una de las más fuertes en competencia. Recientemente, su hijo estuvo como invitado en el reality y muchos se empezaron a preguntar quién es el padre de este joven.

Él es el papá del hijo de Sandra Muñoz de La Casa de los Famosos, murió en la década de los 90

Todo habría ocurrido hace más de 20 años, cuando la mujer sostuvo una relación con Nelson Julián Cabrera. Este hombre en vida llegó a ser acusado de tener presuntos nexos con el narcotráfico. El medio Infobae compartió que la mujer llegó a vivir junto a él en Estados Unidos. Todos estos señalamientos terminaron con el asesinato del hombre en 1999. Tras este suceso, la mujer abandonó el país norteamérica e incluso le retiraron su visa. Es por eso que decidió volver a su ciudad natal en Caldas. Pero de esta relación nació su hijo, que recientemente se mostró muy orgulloso de su mamá.

Sandra Muñoz y su hijo

Lo cierto es que la mujer no ha negado haber tenido relación alguna con estos personajes. Lo cierto es que, la mujer ha estado envuelta en diferentes polémicas a lo largo de su carrera profesional. Aún así, esto no ha impedido que la mujer brille en lo que hace y que llame la atención de la gente. De hecho, hace poco por medio de sus redes sociales, compartió una publicación que buscaba promocionar un libro sobre su vida. En el video, la mujer cuenta varios detalles referentes a su vida, aunque claro, no todos gustaron. Uno de ellos se relaciona con su vida íntima, por lo que se generó una nueva polémica al respecto.

Lo cierto es que, la mujer se posiciona como una de las favoritas de La Casa de los Famosos. Seguramente, esto seguirá haciendo así, por lo que se puede ver en redes sociales.

