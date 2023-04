Lo que habría sido una broma por parte de la ex reina, terminó saliéndosele de las manos, hasta felicitaciones recibió por tener una pequeña indigestión

.Publicidad.

La bella Valerie Domínguez, siempre paraliza las redes cada vez que sube una foto, su belleza es innegable, sin embargo, también sorprende por otro tipo de publicaciones. La ex reina está casada con Juan David ‘el Pollo’ Echeverry, con quien sube videos, bromas e imágenes como los ‘influencers’ que son. Además, ya tuvieron su primer hijo juntos y puede que vengan más.

En Instagram, Valerie Domínguez, cuenta con 3 millones de seguidores, por lo que cada publicación siempre es muy bien recibida, aprovechándose de eso subió una imagen de su barriguita con la leyenda “Esperando con ansias…” , por lo que miles de seguidores se apresuraron a asegurar que estaba esperando su segundo bebé: “Mamá que belleza, congrats” o “¿De verdad? ¿Estás esperando nuevamente?”, entre sorprendidos y felices recibieron la noticia.

-Publicidad.-

|Ver también: ¿No que muy macho? El retoquito que se hizo Peter Manjarrés para lucir más joven

A los seguidores de Valerie Domínguez solo les faltó bajar un poquito más, en la descripción de la foto, para darse cuenta qué decía: “Que bajen los frijoles”, jugándoles una buena broma y los comentarios no se hicieron esperar: “Ombe y yo que ya iba a poner ¡FELICITACIONES! ¡Mamá!”, o “¡Joa! ¡Ni mi ex me ilusionó de esa manera!”, son algunos de los que destacan. Valerie Domínguez, sabe muy bien cómo asustarnos a todos y casi lo logra.

Publicidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Valerie Domínguez (@valeriedomi)