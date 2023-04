"Que respeten a la hinchada esos hijue..." la furia de los fanáticos contra el Deportivo Cali

Los hinchas del equipo azucarero no evitaron mostrar su descontento por el bajo rendimiento del Cali y pidieron a gritos la salida de todo el plantel

Cuando parece que el mal momento del Deportivo Cali no puede estar peor, viene otra situación y agrava más la pésima campaña que está haciendo el equipo azucarero. Hace nueve fechas que no logra conseguir una victoria en la liga Betplay; y sumado a eso, poco a poco se está hundiendo más en la tabla del descenso. En el último partido contra la Equidad tuvo la posibilidad de tener un respiro a los malos resultados; pero finalmente no consiguió la victoria frente al club bogotano y la hinchada explotó.

Y es que un penal errado por Daniel Mantilla al minuto 93 desencadenó las frustración de la fanaticada caleña, que acompañó al club en el Estadio Palmaseca. Finalizado el encuentro, las opiniones no se hicieron esperar; y cuando algunos de los hinchas fueron abordados afuera del estadio, los improperios en contra de los jugadores y la rabia contenida por los resultados que lo tienen con un pie en la B, salieron a flote.

🟢⚽️ Minuto 94 y a Mantilla le taparon el penalti que pudo ser el del triunfo vs Equidad. De los últimos cinco penaltis que le pitaron Deportivo Cali no marcó ninguno. Hay gresca en el estadio de Palmaseca e insultos al DT Jorge Luis Pinto. @AsoDeporCali cerca del descenso. pic.twitter.com/iaq4uOh3On — Juanito Rueda 📷🇨🇴 (@juanfotosadn) April 9, 2023

La mayoría de hinchas apuntó al técnico Jorge Luis Pinto por el mal momento, mientras otros le exigieron a los jugadores tener respeto por todos los fanáticos. Incluso, hubo personas que hablaron que lo del Deportico Cali ya es una maldición, que ni los rezos podrá cambiar. Lo cierto es que el club parece no dar pie con bola, y si en los últimos encuentros no es capaz de dar un vuelco de 180 grado a su situación, probablemente el próximo año lo veamos en la segunda división del futbol colombiano.