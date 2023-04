.Publicidad.

El fútbol colombiano se vio sorprendido en la mañana de este 10 de abril, después de que tres jugadores del Once Caldas resultaran detenidos por la Policía Nacional. Según el informe, los jugadores fueron atrapados en flagrancia frente al Centro Comercial Cable Plaza, después de ser señalados por extorsionar a una estudiante extranjera. El nombre de los vinculados al delito no se ha dado a conocer; pero lo que sí es seguro es que pertenecían al plantel profesional del blanco blanco.

El Gaula de la Policía Metropolitana de Manizales confirmó la captura de tres futbolistas profesionales de Once Caldas. Este es el parte que entregan las autoridades. Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/dY3LQo4oJd — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) April 10, 2023

En el informe de la Policía Metropolitana de Manizales se constata:

"03 Capturas en flagrancia por el delito de Extorsión Fecha : 09/04/2023* Hora : 21:30 horas, Lugar : Manizales, el cable El Gaula Caldas en coordinación con la Fiscalía 2 local de Manizales, logran la captura en flagrancia de 03 personas de sexo masculino por el delito de Extorsión, momentos en que recibían la suma $500.000 por parte de una estudiante de medicina (nacionalidad Española) a cambio de devolver un celular Iphone que se le habían hurtado días antes. Aspectos de interés Las 03 personas capturadas son jugadores profesionales del equipo de fútbol Once Caldas. Los victimarios amenazaban de vender el celular si la afectada no entregaba la suma de dinero exigida. Se cuenta con material de audio y video donde se evidencia las exigencias extorsivas. Coronel Diego Fontal Cornejo Comandante Policía Metropolitana de Manizales.”

El video del momento de la captura de los supuestos jugadores juveniles del Once Caldas, señalados del delito de extorsión, en Manizales. pic.twitter.com/tdW4z4WR3y — Andrés Felipe Balaguera Sarmiento (@balagueraaa) April 10, 2023

Ahora bien, para el mal momento que vive el Once Caldas de Manizales, parece casi un baldado de agua fría que ocurran este tipo de situaciones al interior de su plantilla. El equipo blanco está a puertas de entrar en zona directa para perder la categoría; y el presente semestre no ha podido encontrar una salida a su decadencia, ni siquiera con la llegada de Dayro Moreno. El mal momento del equipo no cesa, y ahora hasta temas ilegales tocan a su puerta.