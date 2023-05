Puro ‘tilin tilin’ y nada de paletas: el fracaso de Linda Caicedo en la Copa de la Reina

La futbolista colombiana tenía en la mira ganar la liga y no sucedió. Sin embargo, su desempeño dejó a más de uno con la boca abierta

La futbolista colombiana, Linda Caicedo, finalmente si estuvo en la nómina oficial para el enfrentamiento Real Madrid vs Atlético de Madrid. Situación que tenía ilusionados a los colombianos, pues si lograba ganar la Copa de la Reina, superaría a James Rodríguez en su recorrido histórico por el equipo merengue y también haría historia en el suyo, pues la Casa Blanca femenina nunca ha ganado esta competición.

La crack colombiana, hizo su esfuerzo máximo por ser campeona, incluso, el Real Madrid, inició bastante bien con goles de Sandle Toletti e Ivana Andrés asistidos por Linda Caicedo. Sin embargo, el juego no se desarrolló muy bien y se fueron a penales. Allí, las chicas del Atlético de Madrid vencieron al equipo merengue 1-3.

Aunque las altas expectativas que se tenían puestas no fueron cumplidas, no todo fue malo. De hecho, la participación de Linda Caicedo, fue excelente. Pues la colombiana metió un gran centro al área, llevando el pase al segundo palo donde Ivana Andrés anotó con cabezazo. En términos generales, Linda no ganó la liga, pero se espera que su desempeño siga siendo tan bueno como hasta el día de hoy.

¡GOOOL DE REAL MADRID! 🔥 ⚽ Tras un centro de Linda Caicedo, Andrés cabeceó al palo derecho y dejó sin opciones a Gallardo. Ahora, el Merengue vence 2-0 a Atlético de Madrid. 🎙️ @SigfreGomez y @milenagimon ¡Lo vives en DSPORTS y @dgo_latam! pic.twitter.com/5VtPqnEeE6 — DSports (@DSports) May 27, 2023

