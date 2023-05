‘Yo me miro al espejo y me cuesta trabajo’: la triste realidad de Diego Guauque

.Publicidad.

Diego Guauque, periodista y reportero del programa Séptimo día y de Caracol Televisión. Se ha visto muy alejado de la pantalla chica y muchos televidentes se han preguntado ¿por qué?. El periodista, tiene un sarcoma dentro del abdomen, por lo que fue diagnosticado con cáncer. Sin embargo, él no se ha rendido y mostró a sus seguidores cómo ha afrontado la sorpresiva enfermedad.

En una reciente entrevista en ‘La Sala De Laura de Acuña’, Diego Guauque, explicó su proceso, desde lo malo hasta lo positivo. En primer lugar, explicó cómo tener una actitud positiva influye en la recuperación. Pues él ha mejorado gracias a ese consejo de los médicos: “Siempre los oncólogos me hablaron del factor mental, el poder de la mente, estar muy positivo y me decían: No es carreta Diego”, contó.

Una de las cosas que más le costó al periodista fue su aspecto después de las quimioterapias, pues quedó calvo rápidamente: “A mi no me gusta estar así, yo me miro al espejo y todavía me cuesta trabajo [...] cuando me levanto y me miro al espejo digo: verdad que estoy calvo que ‘jartera’”, dijo en la entrevista. Mostrando con sinceridad las diversas facetas de esta nueva etapa de su vida, con una fortaleza por la que muchos lo admiran.

Para finalizar, Diego Guauque, mostró lo conmovido que se sintió tras anunciar a mediados de enero su diagnóstico en redes y el porqué se ausentaría del programa ‘Séptimo Día’ “Es de las cosas más bonitas que me ha pasado, porque de todas maneras, en todas las tragedias, en todas la crisis, hay unas cosas lindas y yo de esto he sacado muchos bonitas”, explicó. Mostrándose reflexivo y agradecido con sus seguidores. Una impactante historia de superación personal.

