Después de separarse del exfutbolista español, Gerard Piqué, la vida de Shakira no ha hecho sino mejorar. No solo no ha dejado de facturar gracias a éxitos mundiales como TQG, en la que colaboró con la reggaetonera paisa Karol G; Acróstico, balada en la que también cantan sus hijos Milan y Sasha o la BZRP Music Sessions #53, que ya cuenta con más de 550 millones de visitas en Youtube, sino que también ha cambiado totalmente la imagen que muestra en redes sociales.

La barranquillera no ha tenido problema en mostrar su nueva vida en Miami a través de publicaciones. Se le ha podido ver haciendo Jet Ski, visitando el Kaseya Center para ver a los Miami Heat jugar las semifinales de conferencia de la NBA y compartiendo con famosos como el actor Tom Cruise, el piloto Lewis Hamilton o el trapero Duki. Pero aún más importante, se le ve feliz.

Precisamente, el último famoso que ha mostrado Shakira en sus redes es Gonzalo Conde, mejor conocido como Bizarrap, el mismo productor con el que se juntó para sacar uno de los temas más virales de los primeros meses del 2023. La canción que se convirtió en un himno del despecho en la que se fue con todo contra su expareja y contra la nueva pareja de este fue un éxito mundial y revalidó el hecho de que colaborar con el Bizarrap es sinónimo de visitas y de dinero.

Pues parece ser que la formula podría repetirse, ya que la locación de la foto que publicó Shakira en su Instagram tiene toda la pinta de ser el estudio del productor y que él mismo puso un comentario con emojis de chefs dando a entender que se está cocinando algo. La colombiana no sería la primera en sacar más de una canción con Bizarrap y, aunque no es seguro que se trate de otra dedicatoria al exfutbolista, lo que sí se sabe es que sería un hit.

