Ricardo Leyva, el empresario de conciertos que no se le arrodilló al reguetón

Nada ha sido fácil para Ricardo Leyva Páez en cuarenta años de riesgos, de camello puro y duro. En 2011, a este bogotano que arrancó haciendo fiestas con íconos populares ­–como el gran Alfredo Gutiérrez (primer artista que trabajó con él)– y publicó la recordada sección ‘Los triunfadores’ en el diario El Tiempo, casi se le cae un concierto de Aerosmith por presuntos cobros irregulares por parte de Sayco. Cuatro años más tarde, se metió en un nuevo berenjenal, que lamenta hasta la actualidad.

Fue un festival que inicialmente sería con J Balvin, Daddy Yankee, Enrique Iglesias y Juanes en el que terminarían cambiándose los dos últimos por Don Omar, la eterna némesis musical del ‘King Daddy’. Según el empresario, eso habría hecho que el intérprete de “Gasolina” manifestara que si no le ponían 100.000 dólares adicionales no habría concierto. En efecto, nunca se realizó. Es fácil entender porqué en casi todas sus entrevistas habla de que considera amigos a los artistas con los que ha trabajado y que no quiere tener nada que ver con los que tienen demasiados caprichos a la hora de negociar.

‘Los Triunfadores’, conocido entonces como ‘el ranking disquero de Colombia’, fue plataforma de artistas –entonces– emergentes como Pimpinela o Los Reales Brass y otros –ya consolidados– como Daniel Santos, Rod Stewart o Miguel Bosé. Así fue como potenció su credibilidad en el mundo artístico y logró traer a artistas variopintos como Charly García, El Gran Combo de Puerto Rico, Alejandro Sanz, Luis Miguel, Aerosmith, Andrea Bocelli, Elton John y hasta Paul McCartney. Mauricio Cárdenas, periodista de Las2Orillas, alguna vez resaltó: “El único artista que le quedó grande fue Mick Jagger”.

Ante el boom de los géneros urbanos, las nuevas músicas mexicanas (bandas, corridos tumbados, etcétera) y los siempre vigentes artistas pop estadounidenses, podría pensarse que el Estadio El Campín es un lugar demasiado gigante para reunir a las grandes glorias del pop y el rock de los noventa o incluso a los astros de la salsa. Sin embargo, al ver la trayectoria de este empresario a quien su padre veía como odontólogo y ahora suma más de 40 años en el oficio, la jornada de este fin de semana termina teniendo mucho de hazaña y poco de quijotada. De los salones de baile, a los coliseos y plazas de toros… a los grandes estadios. Si en el futuro se popularizan los viajes turísticos a Marte, no sorprendería que el primer evento multitudinario e interplanetario se lo encargaran a este man.

Ganar es cuestión de método

No todo son riesgos, al menos no en esta ocasión. El Concierto de Conciertos no se realiza desde 1988 –al menos no con su formato clásico de pop latino–, pero con el anterior ‘Viva la salsa’ (2022) literalmente la sacó del estadio: 42.000 boletas solamente en la preventa. Esta edición, la del histórico evento juvenil bogotano, es un tanto premonitoria y como muchas ideas, nació de un profundo sueño, pero no de un sueño de Leyva, sino de Karen Santos, su esposa. Miguel Mateos y Aterciopelados: ambos nombres nacidos de su noctámbula inventiva.

El primero ni siquiera fue un show pago, sino realizado por la alcaldía de Andrés Pastrana. Un concierto que podría haber quedado como una simple reunión de buenas bandas (Miguel Mateos, Franco De Vita, Los Prisioneros, Compañía Ilimitada y más), de no ser porque ahí se pronunció una de las frases más importantes, icónicas y simbólicas que han retumbado la capital: “Bogotá, del putas Bogotá”. Pronunciada por la encantadora Elsa Riveros (Pasaporte) y coreada a pulmón por toda la ciudad. Bueno, para ser precisos, la parte de la ciudad conformaba el público de esa noche.

Pero el Concierto de Conciertos fue más que un evento, fue una respuesta. Y no solo pensada como rebeldía juvenil expresada a través del rock –como también estaba sucediendo en la Argentina postdictatorial–, sino como manifestación de hartazgo ante la violencia derivada del narcotráfico de la época. Pastrana fue el primer alcalde electo por mandato popular y al ser un hombre de 35 años entendió la importancia de estas “nuevas músicas” en la sociedad colombiana. Para profundizar el contexto, basta con recordar que el atentado contra el avión de Avianca ocurrió a fines de los ochenta.

El Concierto de Conciertos y la frase que lo inmortalizó

En un pódcast del escritor y humorista Karl Troller, nombrado a partir de dicho lema, ella, la voz de Pasaporte ayuda a entender la –inesperada– importancia del momento y refleja el pensamiento de aquellas personas que han dificultado la construcción de una identidad local. “Es como que la ciudad es de todos, pero no es de nadie. A mí me importa un culo la ciudad porque igual, yo soy de Pereira [reemplace por la ciudad de su preferencia], pero pues yo vivo acá porque me tocó…”.

La cantante reconoce que no sabe de dónde le salió aquella inesperada y eufórica frase que terminó marcando un hito para los habitantes de la capital. Pero sí entiende cómo esta arenga que nació simplemente de la emoción que le causó ver a la gente cantando el himno nacional, mientras anunciaban a su banda Pasaporte, la convirtió –en cierto sentido– en un (o una) referente indiscutible dentro del rock local y nacional. Además entiende, que al ser ella la encargada de anunciar a Pastrana en el evento, contribuyó a la construcción de su posterior figura presidencial. En el programa se disculpa por ello (risas).

El Concierto de Conciertos se convirtió entonces, en una oportunidad donde los bogotanos –por primera vez, según algunos habitantes– dimensionaron cuánto amaban a su ciudad.

Este viernes 28 de julio no solo tendrán una oportunidad para volver a hacerlo, sino que al no ser el pop y rock latino los géneros favoritos por los oyentes convencionales de las emisoras contemporáneas, podrán aprovechar la ocasión para revivir su amor por aquellos gladiadores musicales (Miguel Mateos, Los Toreros Muertos, Aterciopelados, Amistades Peligrosas y muchos más) que les recuerdan que todo “tiempo pasado fue mejor”.

Seguir haciendo música luego de 20, 30 o 40 años es una hazaña que merece ser aplaudida y construir los espacios para que esto ocurra –ya sea que hablemos de pop, rock o de salsa– también. Es posible que esa sea una de las principales razones por las que los eventos de Leyva tienen tanto respaldo. Para este ha prometido una sorpresa: ¿Será que Juanes vendrá a acompañar a Ekhymosis, otros anunciados y en los últimos años devenidos en banda de metal? Eso sí que sería histórico.

¿Y Viva La Salsa?

Con el éxito del año pasado, el evento parece un éxito garantizado, aunque también sería prudente recordar que estamos en un año de recesión económica mundial, donde el miedo podría hacer su parte.

La edición de este sábado 29 de julio contará con históricos referentes como Rubén Blades (quien hace años había anunciado que no volvería a pisar tarimas), Los Hermanos Lebrón, Oscar De León, La Sonora Ponceña, Tony Vega, Yan Collazo, Maelo Ruiz. Y si bien es cierto que El Sol –emisora de salsa de la ciudad y, en parte, artífice de la realización de la edición del año pasado– no está entre las primeras radios en audiencia, sí es cierto que a raíz del éxito de la edición 2022– este año serán cuatro las ciudades (Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla) que acogerán al festival.

La salsa está más viva que nunca, si alguien no lo cree, basta con que se suba a los buses y los taxis de la ciudad.