El Éxito sigue siendo el comercio más grande, pero D1 y Ara crecen a un ritmo acelerado

Mientras se mantiene la incertidumbre sobre quién se quedará con la propiedad del Éxito ante la intención del Grupo Casino de venderlo, la empresa se sigue consolidando como la más grande del comercio colombiano. El millonario que logre convencer a los franceses y a sus socios brasileños del Grupo Pao de Açucar (GPA), ya sea el caleño Jaime Gilinski o el checo Daniel Kretinsky, quien parece haberse adelantado en la puja, tendrá el control de una empresa que tuvo ingresos operacionales de$ 20 billones en 2022.

Esa cifra no solo le alcanzó al Éxito para mantenerse como la empresa más grande del sector comercio, sino que también es cómodamente la más grande de Antioquia. No obstante, de un año a otro, el Éxito no logró ser la empresa que más creció y otras como D1, Ara y Alkosto crecieron más porcentualmente.

D1, la cadena del Grupo Santo Domingo fue la segunda más grande del sector comercio en 2022 y, aunque sus $ 13,9 billones en ingresos se quedaron bastante lejos de lo que facturó el Éxito, su modelo de precios bajos les valió para crecer casi el doble que ellos. De 2021 a 2022, la variación de la cadena del Grupo Casino fue de 21,85 %, mientras que la de D1 fue de un 40,33 %.

En el tercer lugar se coló Alkosto, de la familia Mejía. En total, facturaron $ 11,1 billones y crecieron un 22,49 % frente a 2021, es decir, casi un punto porcentual más que el Éxito. No obstante, el mayor golpe sobre la mesa lo dio Tiendas Ara, cuyos dueños son los portugueses de Jerónimo Martins. Sus $ 8,6 billones le valieron para ser la cuarta más grande del sector comercio, pero presentaron un sorprendente crecimiento del 61,56 %.

Otras compañías que crecieron bastante en el sector fueron Ci Adm Colombia, la cual se dedica al comercio al por mayor de materias primas agropecuarias que registró una variación de 72,01 % y la dueña de DollarCity, Suramérica Comercial, que fue la campeona indiscutible en lo que refiere a crecimiento con una variación del 74,23 %.