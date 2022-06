Petro en los ojos de un profesor

Por: William Pulido Cardozo |

junio 13, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

1. El uribista raso y un sector "gordo" de los medios de comunicación atacan diariamente a Petro por sus alianzas políticas: ¿qué por qué Roy Barreras? ¿por qué Armando Benedetti?, etc, incluso algunos ciudadanos del común ni siquiera sabían quiénes eran ellos por qué pasaban desapercibidos; su gran pecado fue salirse de la secta del uribismo y de partidos tradicionales, así como lo hizo Juan Manuel Santos; fue entonces cuándo comenzó la avalancha de ataques desde varios flancos, los cuales fueron más feroces cuando estos personajes se unieron a Petro.

Les recuerdo que ellos nacieron en el uribismo, pero allí sí eran buenos y nunca fueron cuestionados con el salvajismo con el que son atacados hoy; ¿y ahora se rasgan las vestiduras por las estrategias conocidas en un video para neutralizar al rival por parte del Pacto Histórico?: ¡Partida de hipócritas!

-Publicidad.-

2. Al lado de Rodolfo Hernández ha llegado: el uribismo en pleno, César Gaviria, Dilian Francisca Toro, Juan David Vélez, el pote Gómez en Bucaramanga, ex gobernadores condenados por abuso sexual, el clan Char, el clan Aguilar, el clan de los Cotes en Magdalena; los García Romero en Sucre; el Clan Pestana en Córdoba y los Deluque en La Guajira, etc, podría seguir la lista, pero sólo cito a algunos a manera de ejemplo.

¿Por qué creen qué en masa todos los corruptos se van hacía la campaña de Rodolfo Hernández? ¡No sean ilusos! ¡ah pero llega algún político de partidos tradicionales al Pacto histórico y ahí sí es notícia, ahí sí les indigna! Un político cómo Petro que ha vivido atacado y amenazado de muerte toda su vida, puede recibir hasta al más perverso de los políticos, pero con su templanza y carácter, lo ubica en su lugar, le da una oportunidad y sí no se adapta a la filosofía de su proyecto, lo separa del mismo.Tal vez sí llegara al pacto histórico un Uribista o el mismísimo Álvaro Uribe, a quién Petro ha invitado, ése político sí sería bueno. ¿Cierto?

Publicidad.

3. Dice el uribista raso, el uribista pura sangre blandiendo su patecabra, qué un guerrillero (que a ciencia cierta es ex guerrillero gracias a un proceso de paz) no merece ser presidente por ser guerrillero, pero se les olvida que nada más y nada menos 6 guerrilleros fueron recibidos, incorporados y defendidos a muerte, por el Centro democrático y Álvaro Uribe.

¿Entonces Petro por no ser Uribista sí es malo? ¿y Everth Bustamante, Angelino Garzón, Carlos Antonio Lucio, Eduardo Chávez, Rosemberg Pabón del M -19 y Darío Mejia del EPL, sí son buenos? El mismo Everth Bustamante confirma, que Petro no participó de la lucha armada ni de la toma del palacio de Justicia.

Es más, sí Piedad Córdoba como aquellos 6 ex guerrilleros del M-19 y del EPL, se acercara al Centro Democrático a ofrecerse como alfil y anzuelo para atraer votos y jugar un papel clave en las negociaciones con la guerrilla (papel qué sí cumplió con Álvaro Uribe), con seguridad sería recibida con los brazos abiertos y usted ahí sí guardaría absoluto silencio. ¡Es que la doble moral, manipulación y falacia, la llevan en los genes los Uribistas!

4. El 20 de mayo de 1992 Álvaro Uribe siendo senador de la república, propuso indulto total, léase bien: indulto total sin JEP, para todos los actores del conflicto armado y para los políticos imputados. Hace poco lo propuso Petro, pero ese perdón social sí es malo por no ser Uribista: ¿cierto?

5. Hoy Rodolfo Hernández no está investigado por corrupción, algo más delicado: ¡está imputado!, emputado y asustado, a un paso de ir presuntamente a la cárcel por delincuente, Petro: ¡no! y por supuesto, Rodolfo al estar rodeado de clanes, familias poderosas y delincuentes, se blinda así, para evitar ir a la cárcel, pues esas pandillas y carteles de mafiosos se encargarán de intimidar y hostigar presuntamente a la institución de la justicia: ¡favor con favor se paga abuelo!

¿Se imaginan el ridículo a nivel mundial? ¿Colombia eligió a un presidente cuyo lema era acabar con la corrupción y está imputado por corrupción? ¡no me crean tan pendejo!

6. Rodolfo Hernández nunca ha estado en el congreso haciéndo carrera, conociendo el manejo del país a través de ésa "feroz" institución (por la dinámica de su funcionamiento), nunca ha librado un debate en el senado o en la cámara de representantes denunciando corrupción, narcotráfico, parapolítica; nunca ha estado en ese recinto frente a frente con las fieras, con los carteles de mafiosos, con los uribistas, con los clanes más peligrosos de ésta nación; una cosa es cuándo el policía dice voy a atrapar a todos los ladrones, otra es cuándo sale a buscarlos y lo reciben a punta de plomo; don Rodolfo sólo acude al lema caricaturesco y circense de preguntar ¿a quién le van a entregar la chequera?, usted a quién se la va a entregar mijito (a) ¿a alguien que está imputado por corrupción? ¡No jodas!

7. Acusan a Petro de ateo, lo cual es totalmente falso, pero van a votar por un personaje que denigra de la virgen María, minimiza a las mujeres, taxistas, policías y profesores. Ah, pero cómo ahora necesita que lo elijan cómo presidente, tuvo que cambiar el libreto a petición de sus asesores, aduciendo que fué un lapsus, vaya, vaya, ¿cuántos lapsus lleva ya? Todo el programa de gobierno al ritmo qué llevamos, terminará siendo un lapsus. ¡Eso ni el borracho más famoso de su barrio!

8. Son tan ilusos de comparar el matrimonio de Rodolfo y Petro diciendo que Petro es separado, ¿y desde cuándo separarse es un acto condenable? Los seres humanos estamos dotados de inteligencia, razón, dignidad, ética y libertad, y cuándo las cosas a nivel laboral, económica, política y sentimentalmente no funcionan, la gente debe tomar decisiones, cerrar ciclos (es un derecho), eso no rótula de mal ser humano a absolutamente nadie y por el contrario, más crédito recibe esa decisión de su pasado, cuando la exesposa de Petro sale en los medios de comunicación, a hablar muy bien de su ex esposo, ratificando qué es un buen ser humano: ¡atacarlo por esa nimiedad, es una estrategia sucia de campaña!, andan desesperados cómo cualquier Paparazzi buscando el mínimo detalle para enlodarlo, así ese detalle sea tan mínimo qué no dé para cuestionarlo, ¿y ahora se vienen a lavar las manos por qué la campaña de Petro se defiende, y habla de cómo neutralizar a sus rivales políticos? ¡Solapados!

9. ¿Se imagina sí en los Petrovídeos encontrarán segmentos dónde Gustavo dice: ¿qué se limpiará el culo con las leyes? ¿qué decretaria estado de conmoción interior? ¿qué a la esposa nunca la apoyó? ¿qué Hitler es su ídolo?, ¿qué le debe favores a Álvaro Uribe?, ¿qué sacarle intereses a un pobre es una delicia? o simplemente apartes dónde dijera: ¡hijueputas, malparidos! y ¿agrediera físicamente a un opositor, por el simple hecho de cuestionarlo? ¿se imagina? Los medios de comunicación lo aplastarian y más de un "idiota" estaría enviando a los seguidores del proyecto político del pacto histórico insultos y cadenas de Whatsapp, para increparlos diciendo: ¿usted va a votar por esta piltrafa humana ¡mojigatos!

10. Investigado, perseguido, amenazado, calumniado, insultado, blasfemado y mírenlo ahí, sigue firme, derechito en la carrera presidencial.

Por esa profunda lucha que ha tenido qué soportar, sin huir para Miami, por el contrario, arribando a tierras intocables en éste país, dónde pululan las mafias y delincuentes que no pudo acabar este gobierno ni el uribismo en pleno, poniendo en peligro su vida, deja Petro claro qué se merece a ojo cerrado mí voto: ¡votaré por este man con gusto, convicción y esperanza! ¿Se lo repito?

¿Y qué sí tengo dudas de mí candidato? Pues la duda es innata al ser humano y hasta el amor qué se prometen los enamorados incluso, puede cambiar: a veces se fortalece, a veces se desvanece, por qué el ser humano es dialéctico y algo indescifrable, tanto, qué a veces uno llega a dudar de sí mismo y por ende, también de los demás (es un derecho).

11. Gustavo Petro fue absuelto por la contraloría por bajar tarifas en Transmilenio en horas valle, para beneficiar a estratos medio y bajo. Salió limpio y victorioso.

12. Gustavo Petro fue absuelto por el caso de los camiones de basura qué se pudrieron en un lote baldío; se comprobó que fue un complot para sabotear procesos administrativos de la empresa aguas de Bogotá, por lo cual la Dian fue advertida de su deber de indemnizar a la ciudad, para reparar los daños causados por su mal proceder. Salió limpio y victorioso.

13. Gustavo Petro fue absuelto por el caso del vídeo con la famosa bolsa de billetes, en dónde un arquitecto decidió financiar legalmente su campaña, se comprobó que fue una estrategia sucia del uribismo. La corte suprema de justicia archivó el caso y lo dejó libre de toda culpa. Salió limpio y victorioso.

14. Gustavo Petro fue reconocido por la corte interamericana de derechos humanos, cómo un actor político al cuál el estado le vulneró sus derechos, declarando injusta e invalida la destitución de su cargo cómo alcalde y su inhabilidad por 15 años junto a la multa de 217.000 millones de pesos, por el escándalo de las basuras. Salió limpio y victorioso.

15. No es el político perfecto, tampoco el gobernante perfecto, pero he seguido su trayectoria hace varios años y lo he visto ahí: firme con sus ideales y principios, poniéndole el pecho a cuánto ataque, intimidación, amenazas de muerte y calumnias le han lanzado, por eso voto por Petro y prometo ser veedor de su gobierno y a diferencia del uribista raso, enceguecido, iluso, tonto y fanático, saldré a las calles a marchar y haré pública mi inconformidad en las redes sociales, con algunas de sus obras de gobierno, cuándo sienta que está traicionando el voto de confianza qué le brindé.

16. Yo no voto por Petro, voto por su proyecto político, yo no defiendo a Petro, defiendo el 95 % de su programa de gobierno con el cuál estoy de acuerdo, yo no endioso a Petro, por qué prometo defender la democracia en las calles cuándo este intente desconocerla, ¡y ni crean qué con Petro nos convertiremos en Suiza, no sean pendejos!, qué un sólo gobierno no puede reparar en cuatro años, lo que los diferentes presidentes no han podido hacer en dos siglos de historia colombiana, pero sí serán evidentes los avances que se tendrán en democracia, dignidad, paz, educación, energías limpias, salud, empleo, reforma agraria, medio ambiente, derechos humanos, esperanza y justicia social.

Están totalmente equivocados los qué creen qué con Petro, Colombia será un paraíso ¿acaso quieren el paraíso?, entonces pórtense bien en esta vida, muy bien y ¡esperen su muerte!; tal vez así, sí disfrutarán totalmente del reino celestial.

¡He dicho!

"Carpe diem"