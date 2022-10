¿Pasajero borracho intentó tocar a un niño en pleno vuelo de Avianca?

.Publicidad.

El pasado lunes 24 de octubre un hombre se subió a un de Avianca en el aeropuerto Alfonso López de Valledupar completamente borracho. Dentro del vuelo el hombre intentó tocar al menor. Unos funcionarios de la Unidad Nacional de Protección se metieron a ayudar al niño. En el forcejeo el hombre los agredió fisica y verbalmente.

Así lo relató el portal de Radio Guatapuri: entrevistamos al miembro de la UNP, Wilson Devia, quien denunció el hecho ante las autoridades, una vez aterrizó el avión a las 8:40 de la noche, y expresó que el problema no solo fue lo ocurrido con el pasajero, sino con el personal de Avianca, que no reaccionó de manera oportuna.

-Publicidad.-

Relató que el menor de edad y su madre estaban sentados en la misma fila del sujeto. Este permaneció dormido durante casi todo el vuelo y en el proceso de aterrizaje se despertó y presuntamente comenzó a tocar a su hijo, cuya progenitora al ver lo ocurrido lo protege y le dice al hombre que respete y se aleje del niño.

“El señor sigue tocando al niño, por lo cual me levanto de la silla, pido ayuda a la tripulación, no reacciona, se quedan en sus puestos, el señor sigue tocando al niño de manera irrespetuosa y después de eso me levanto de la silla, lo meto en otra silla, se levanta de manera agresiva y comienza a tirarme a hacia la cara en pleno aterrizaje”, contó Devia sobre lo ocurrido.

Publicidad.

Estas son las imágenes: