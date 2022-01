No termina la locura por Spiderman: está entre las 5 más taquilleras de la historia

.Publicidad.

El reencuentro de la historia y de más de tres generaciones se vivió en la nueva entrega de Spiderman No Way Home. La película protagonizada por el actor británico Tom Holland, en compañía de las actuaciones especiales de Tobey Maguire y Andrew Garfield cumple solo un mes de haberse estrenado y no deja de sorprender en taquilla.

Desde hoy, la película superó a la también solicitada 'AVENGERS INFINITY WAR' y entró en el Top 5 de las Películas Más Taquilleras en Estados Unidos. además de convertirse en la película más taquillera en la historia de México, superando a ‘AVENGERS ENDGAME’.

