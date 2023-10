MinSalud ayuda a 150 mil pacientes con VIH golpeando a una importante multinacional farmacéutica

.Publicidad.

El Ministerio de Salud, en cabeza de Guillermo Jaramillo, sacó una resolución que beneficiaría a cerca de 150 mil pacientes con VIH en Colombia. Se trata de la 1579 del 2 de octubre de 2023, la cual declara de interés público a dolutegravir, un medicamento antiretroviral utilizado a nivel mundial para tratar esta infección. Esto permitiría que en el país se produjera una versión genérica de este principio activo, lo cual afectaría de sobremanera al laboratorio que, hasta el momento, tiene la exclusividad de sus derechos.

Se trata de ViiV Healthcare, una compañía cuyo accionista mayoritario es el laboratorio británico GlaxoSmithKline con un 76,5 %, pero en la que también tiene una importante participación el gigante estadounidense Pfizer con 13,5 %. Esta empresa es la segunda en el mundo que más vende medicamentos para el VIH solo por detrás de la estadounidense Gilead Sciences y cuenta con hasta 12 principios activos dentro de su portafolio, siendo uno de ellos dolutegravir, el cual comercializan bajo el nombre de Tivicay.

Doluteglavir es una de las opciones preferidas para el tratamiento del VIH, tanto en pacientes que no han recibido ningún tipo de tratamiento como en los que sí lo han recibido debido a su alta eficacia y a su poca probabilidad de generar resistencia. Esto, sumado a la alta prevalencia de esta enfermedad en la población migrante y en refugiados, fueron los principales motivos que barajó el Ministerio de Salud a la hora de decidir que debe ser de interés público y que su licencia debe ser obligatoria.

Además, se amparan en el hecho de que se puede ver reducido considerablemente el precio de la terapia. En la resolución, el Ministerio asegura que un frasco de 30 tabletas del dolutegravir de 50 mg vale $401.574, mientras que en la OPS (Organización Panamericana de la Salud), la misma presentación se puede conseguir a $11.147. Esto significa que de producirse una versión genérica se podrían beneficiar a 36 pacientes con el precio con el que hoy se beneficia uno solo.

Para tomar esta decisión, el Ministerio de Salud se apoyó en un Comité Técnico Interinstitucional que estuvo conformado por representantes de la Universidad Nacional de Colombia, de la Asociación Colombiana de la Propiedad Intelectual (ACPI), de Superintendencia de Industria y Comercio, así como personalidades como Pablo Felipe Robledo, entre muchos otros que recomendaron encarecidamente la licencia obligatoria. No obstante, ViiV Healthcare no está tan de acuerdo y se espera que apelen bajo la premisa de que este proceso no es necesario al haber otros medicamentos de características similares en el mercado.

