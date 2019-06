Marbelle y Lady Noriega: las botineras más famosas de Colombia

Muchas cosas tienen en común Marbelle y Lady Noriega. Son mujeres famosas en la farándula colombiana y en más de una ocasión han tenido polémicas que las dejan en el ojo del huracán. Sin embargo, su mayor característica en común quizá sea que ambas han protagonizado romances escandalosos con futbolistas que han regalado cualquier cantidad de titulares a la prensa.

La relación de Lady Noriega con el Tino Asprilla durante los años noventa tenía todos los ingredientes para ser un banquete de la prensa rosa. Ella, una ex reina de belleza que se abría camino como cantante en el medio artístico, había sido Señorita Córdoba en 1991. Él, joven estrella del fútbol colombiano, era uno de los futbolistas nacionales más importantes del momento. Los dos elementos por los que el país vibraba en esa época se conjugaban en esta pareja; fútbol y reinas.

Según contó Lady Noriega, la relación se acabó por culpa de los medios. Se publicaban fotos de la pareja con titulares escandalosos y hubo presiones por parte y parte para que se acabara. A ella la disquera la amenazó con retirar su primer disco sino acababa la relación. Y a él la federación le dijo que tenía que terminarla porque los errores en la cancha eran por culpa de Lady Noriega. Según la actriz, todo el escándalo fue porque una mujer rubia de ojos azules salía con un negro. “No fuimos felices porque ustedes no nos dejaron” le dijo ella a un periodista.

Por su parte, la relación de Marbelle es mucho más reciente. La cantante es pareja del futbolista de Independiente Santa Fe Sebastián Salazar. La relación no tendría nada de particular sino fuera porque él es 15 años menor que ella. Cuando la noticia se conoció en 2015 las redes sociales explotaron en burlas y comentarios diciendo que el futbolista era solamente un capricho de Marbelle y que él, por su parte, solo quería llamar la atención. Sin embargo, la pareja ya completa 4 años de relación y calló las bocas de quienes no apostaban un peso por ella. Todo empezó por las redes sociales. Sebastián le envió un mensaje a Marbelle y para que ella le aceptara la primera invitación a salir tuvo que mentir sobre su edad.

Recientemente se conoció que Marbelle y Sebastián Salazar tendrían planes de matrimonio. Al parecer la relación va muy en serio y ya quisieran llevarla al altar. Lo que sí han aceptado es que quieren tener hijos. De esta manera, Salazar se convertiría en el segundo esposo de Marbelle, quien en el 2000 tuvo un matrimonio bastante recordado con el Coronel Royne Chávez, Jefe de Seguridad del entonces Presidente Andrés Pastrana, uno de los invitados al matrimonio.