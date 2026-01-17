Maloka abre sus puertas a la biodiversidad del país

En Maloka, en Bogotá, del 6 al 31 de enero se está presentando la Exposición Bio. Una forma de aprender sobre la biodiversidad y ecosistemas colombianos, agricultura urbana y talleres creativos sobre conceptos y definiciones de la biología. Si bien las actividades en su mayoría son pensadas para menores de edad, cualquiera puede disfrutar y aprender de la biodiversidad del país. Maloka, que tiene a la cabeza a María Cristina Díaz, busca con la Exposición Bio conectar a los visitantes con las distintas biodiversidades del país.

Maloka por su naturaleza de institución privada; no obstante, sin ánimo de lucro exige un pago para poder entrar a la Exposición Bio. Desde su fundación el 4 de diciembre de 1998 busca mediante una retribución a los visitantes promover los saberes de la ciencia y tecnología de una forma más interactiva, lejos de las formas de más tradiciones de visitar un museo donde hay un objeto guardado con una información anexada. Maloka es para los pueblos amerindios el sitio donde se transmite el conocimiento ancestral. En el caso de Bogotá, en la Carrera 68D #24A-51 busca transmitir los saber de la ciencia y tecnología modernas.

El grupo detrás de Maloka fue creada por el impulso de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, Acac, en aquel momento bajos las órdenes de Eduardo Posada y Nohora Elízabeth, el presidente y la vicepresidenta de la Acac. Sin embargo, en el diseño y creación también participaron el Instituto Distrital de Cultura y Turismo, Idct y la Organización Ardila Lülle. El valor de la obra costó alrededor de 18.900 millones de pesos.

El museo se ha transformado y adaptado a lo largo de su historia, su sitio web fue reconstruido en 2007, y en varias oportunidades ha habido remodelaciones. En armonía con los cambios, con la nueva dirección María Cristina Díaz Velásquez, quien va cumplir cinco años en el cargo, busca ampliar la fuente de recursos con más servicios y garantizar que su columna financiera sea solamente la taquilla. Sin olvidar la misionalidad principal de democratizar el conocimiento científico.

