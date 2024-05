MAGMA Automotive, la empresa que llega a conquistar el mercado automotor con los camiones DONGFENG

.Publicidad.

En noviembre de 2023, Colombia recibió una nueva empresa que busca revolucionar el mercado automotor del país. Se trata de MAGMA Automotive, perteneciente al Grupo Magna. La inversión que realizaron en el país fue de 20 millones de dólares, dando apertura de operaciones en Bogotá y más partes del país. Este grupo, tiene más de cinco décadas de trayectoria, lo que le ha permitido consolidarse en el mundo automotor. Actualmente, cuenta con la representación exclusiva de marcas como: Hyundai, BMW, MINI, Motorrad, Kawasaki, Bajaj y Petronas. Ahora en Colombia, esperan arrancar conquistando un segmento.

DFAC | DONGFENG, la gran apuesta de MAGMA Automotive en Colombia

Como ya vimos, el grupo Magna, al que pertenece MAGMA Automotive, tiene una gran recorrido en el mundo automotor. Las marcas con las que trabaja, son prueba de ello. Pero en Colombia, han llegado con una propuesta inicial, en un segmento especial. En este caso lo hacen de la mano de DONGFENG, fabricante de vehículos que se ha posicionado muy bien en todo el mundo. De esta manera, al país llegan con un portfolio muy completo de: camiones, buses y vans. Este catálogo estará compuesto por unos 34 modelos, ofreciendo una gran variedad en el mercado colombiano.

..Publicidad..

|Le puede interesar BMW presentó su nueva F 900 GS y ningún terreno le queda grande ¿Cuál es su precio?

...Publicidad...

Entre estos vehículos, podremos encontrar MiniTrucks de 1.5 toneladas de capacidad, hasta tractocamiones de 52 toneladas. Lo más importante, es la apuesta que hace MAGMA Automotive con vehículos cien por ciento a gas natural y también vehículos eléctricos. Esto muestra el compromiso de la empresa por apostar a la renovación energética y ofrecer vehículos más sostenibles. En Las2orillas tuvimos la oportunidad de hablar con Óscar Fandiño, gerente encargado en Colombia de MAGMA Automotive. Durante la charla, nos reveló que al país llegarán modelos muy modernos y con interiores similares a los vehículos más actualizados de hoy en día.

....Publicidad....

Pero esto no es todo, pues también se centrarán en tener una gran oferta postservicio para aquellos que compren estos vehículos. Algo muy grato teniendo en cuenta, el gran problema que tienen varias marcas en el país. No solo tendrán puntos de servicio en varias partes del país, pues también tendrán un amplio portafolio de repuestos para sus clientes. Pese a que la empresa no lleva muchos en el país con este portafolio, son conscientes del gran reto que significa estar en un mercado como el colombiano. Es por ello que parte de su actual catálogo, está pensando en suplir las necesidades de diferentes industrias.

Cómo le ha ido a la empresa durante sus pocos meses en Colombia

Su amplio trayecto y su gran experiencia en este sector, les ha permitido tener un balance positivo desde su llegada en noviembre. Hasta el momento, han logrado vender más de 300 unidades, posicionándose muy bien en el país. Aunque claro, aún falta mucho para poder cumplir ese compromiso que tienen con el país. Es por eso que los vehículos de DFAC| DONGFENG, se pueden adquirir en los puntos de venta Flagship Stores, donde cada cliente, tendrá una experiencia única. Aunque claro, esto solo es el inicio de las operaciones de esta empresa, pues aún queda mucho por hacer.

De hecho, su impacto ha aumentado y recientemente, entregaron 50 camiones a Incubadora Santander. Estos vehículos entregados, son camiones de cabina sencilla, perteneciente al segmento de ultralivianos. Todos ellos funcionan 100% a Gas Natural Vehícular, y también se tendrá 20 puntos de atención postventa en varias partes de Colombia. Los modelos entregados, tienen un equipamiento muy moderno y que seguramente, se convertirán en referentes del segmento. Aunque claro, como ya lo mencionamos, esto solo es el inicio de un tremendo proyecto que viene a realizar MAGMA Automotive.

Esperemos que a futuro, las operaciones de esta empresa se expandan en el país a otros segmentos. Su amplio recorrido en este sector, podría darle un gran impulso al mercado colombiano. Lo más seguro es que MAGMA Automotive se siga posicionando en Colombia, de la manera en que lo viene haciendo, teniendo un gran éxito con su excelente oferta automotriz.

Vea también: