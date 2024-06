Los ejecutivos colombianos que llevan las riendas de gandes empresas en México

.Publicidad.

En México las grandes multinacionales proliferan en el ámbito empresarial de una economía que es la 12 del mundo. Muchos ejecutivos colombianos están allí al nivel más alto en la dirección de esas empresas. Son los CEO de automovilísticas, tecnológicas, publicidad, consumo masivo, manufactura. Y no son pocos. Algunos llevan más de una década y son de la generación X que nació con internet, también hay de los nueevos milenial. Estos cinco están al frente de multinacionales que no son desconocidas para los colombianos porque han llegado a este país para hacer crecer sus negocios. Helena del Castillo maneja a Ford Motor, Juan Carlos Trujillo a Procter & Gamble, Carlos Cortés a HP Inc., Camilo Plazas a BBDO, Jorge Alberto Ángel a Smurfit.

Luz Elena del Castillo, Ford

Luz Elena del Castillo, la CEO cartagenera de Ford le apuest a los resultados

Luz Elena del Castillo logró un hito que hoy alcanzará Claudia Sheinbaum o Xóchitl Gálvez al ser elegida la primera mujer presidenta de México. Ella es desde el 1 de octubre de 2021 presidenta de Ford Motor Company México, solo otras dos la habían antecedido en 98 años de liderazgo masculino. Cartagenera con tradición familiar en la comercialización de automóviles, está en la lista de Forbes 2024, por segundo año consecutivo, entre las 100 mujeres poderosas de Colombia.

Del Castillo también está a cargo de las operaciones de la marca en Puerto Rico, Centroamérica y el Caribe, con más de 10.000 empleados. Es licenciada y magister en Administración de Empresas de Xavier University en Cincinnati, hizo un MBA en la Universidad de los Andes y tiene una trayectoria de más de 25 años en la industria automovilística. 13 de los cuales como “miembro de la familia Ford”, dice la empresa. Empezó en Colombia en Sofasa -la ensambladora de Renault- y fue directora general de Ford Colombia en 2008, antes de ir en 2017 a Puerto Rico para ponerse al frente de la automovilística en ese país y en la región.

Ford abrió su primera planta en México 1925 y ha invertido miles de millones de dólares en el país en el que hoy cuenta con 13, donde se producen los emblemáticos Ford Bronco Sport y el Mustang Mach-E.

Del Castillo tomó el timón de Ford en un momento convulso cuando la pandemia rompió la línea se suministros y propició el desabastecimiento. Ford decidió entonces enfocarse en lo más rentable: las pickups y los SUV, los compactos y medianos, y dejar de producir sedanes pequeños. Ella ha sido la encargada de consolidar esta nueva personalidad de la marca en el país, donde ha reducido su participación al 4 %. Ahora se busca maximizar lo que se tiene en cada uno de los segmentos, un gran desafío para la ejecutiva colombiana que es reconocida “por resultados”.

Juan Carlos Trujillo, Procter and Gamble

Juan Carlos Trujillo, 26 años en P&G: la gente trae la "magia" detrás de los resultados

Juan Carlos Trujillo también lleva más de dos décadas, 26 años, en su empresa, Procter & Gamble (P&G), multinacional de la que actualmente es presidente y CEO en México. Paisa raizal, nació en Medellín y realizó su carrera de administrador de empresas y la especialización en Eafit, la tercera universidad entre las 100 con mejor reputación corporativa en Colombia, según Monitor.

Se ha desempeñado en diferentes funciones, cargos y lugares incluyendo Colombia, Chile, Perú y Europa antes de llegar a México el 1 de julio de 2021 para liderar la empresa en el que es uno de los 10 mercados más importantes para P&G a nivel global.

P&G se fundó hace más de 180 años como una compañía de jabones y velas. Hoy es una de las empresas de consumo más grandes del mundo, con presencia de sus marcas en 180 países. En su portafolio están Pantene, Ariel, Head & Shoulders, Gillette, Oral-B, Always, Dolo-neurobión, Vick y Sedalmerk, entre otras.

La gente es quien trae la “magia” detrás de los resultados de las compañías, sostiene Trujillo. Por eso ha promovido una cultura de bienestar y balance en sus equipos, logrando avances como la extensión de la licencia de paternidad, la cultura de felicidad en el trabajo, mejora del clima laboral, y hasta seguro para las mascotas.

En México P&G lleva 76 años, tiene 7.000 empleados, maneja más de 45 marcas, y es una de las estrellas del grupo, ha venido creciendo a doble dígito.

Carlos Cortés, HP Inc.

Carlos Cortés, CEO de HP tiene una gran apuesta en los PC de inteligencia artificial

Entre los veteranos en sus empresas está Carlos F Cortés, bogotano, ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, con 21 años en HP, 8 de los cuales como CEO en México. Es responsable de liderar las operaciones de soluciones de cómputo personal e impresión, área en la que ha estado en diversas posiciones, incluido el segmento comercial en Latinoamérica.

La semana pasada presentó las primeras computadoras con inteligencia artificial IA de última generación de HP, HP OmniBook X y HP EliteBook Ultra. Estas PC están diseñadas para aprovechar las tecnologías de IA más potentes, ofrecen una duración de la batería récord, una capacidad de respuesta ultrarrápida y una seguridad inigualable.

Uno de los conceptos que maneja Cortés es “llegar a los clientes en la era digital no tiene que ser un juego de adivinanzas. Es posible anticipar sus necesidades y superarlas”. En consecuencia, se tiene que cumplir con un imperativo: diseñar una experiencia de cliente digital que sea sorprendente y simplificada.

Hewlett Packard fue fundada en 1939 por William Hewlett y David Packard, compañeros en la universidad de Stanford, en Palo Alto, California. A México llegó en 1982, cuando todavía era una empresa enfocada en la fabricación de calculadoras. Pero en 2015 decidió hacer una separación de negocios: Hewlett Packard Enterprise, enfocada en soluciones tecnológicas para empresas, y HP Inc., dedicada a impresoras y equipos personales que lidera Cortés en México.

La expectativa para este año es que los consumidores demanden ordenadores más potentes e incluso los PC para la era de la inteligencia artificial que sean el disparador de las ventas que a nivel global cayeron 14,6 % en 2023.

Juan Alberto Ángel, Smurfit

Jorge Aberto Ángel busca en Smurfit empaques de papel 100 % reciclables y biodegradables

Ingeniero industrial de la Universidad Javeriana, caleño, Jorge Alberto Ángel es en México el CEO de Smurfit Kappa, multinacional dedicada a la fabricación de cajas de cartón y cajas de embalaje. Hizo sus estudios de posgrado en Insead (Instituto Europeo de Administración de Negocios) una escuela de negocios privada.

Su carrera en Smurfit Kappa, empezó en 2008. Fue vicepresidente de ventas y mercadeo de corrugados en Colombia y siguió en Argentina, Chile y Brasil hasta el 2018 en que tomó las riendas de la multinacional en México. En ese país, donde Smurfit Kappa inició operaciones en 1957, hay 25 plantas.

La firma fue fundada en 1934 haciendo cajas para el mercado irlandés y adquirida por Jefferson Smurfit en 1938. En 2005, se fusionó con Kappa Packaging, de Países Bajos, fundada en 1974, la más grande productora en Europa de corrugados y cartón para empaques. Así nació Smurfit Kappa. Hoy es 2 en producción de embalajes ondulados en el mundo. Está en 35 países, tiene 45.000 empleados, y 103.000 hectáreas de bosque en América Latina.

Ángel atribuye el éxito a un sistema de producción integrado en el que las plantas de producción obtienen materias primas de las propias fábricas de papel y silvicultura. Mientras se crean y producen soluciones para empaques de papel 100 % reciclables y biodegradables.

Camilo Plazas, BBDO

Camilo Plazas, especialista en marketing digital, está instaurando en BBDO la filosofía de Quick & Fun

Camilo Plazas Michelsen es un milenial dedicado a la publicidad desde siempre. Es CEO de BBDO, red global de agencias de publicidad, nacida de la unión de BDO (Barton, Durstine y Osborn) con Batten Co. en 1928, con sedes en todo el mundo. Bogotano integral, graduado de Mercadeo y Publicidad en el Politécnico Grancolombiano, es magister de Mercadeo y comunicación on line del Instituto Europeo de Diseño (IED) de Madrid.

Tiene una amplia experiencia en el mundo digital y una gran trayectoria internacional de 20 años en mercados como Colombia y España. Comenzó su carrera en Leo Burnett donde trabajó durante 7 años para cuentas como McDonald's, Diageo, Alkosto, y en equipo desarrolló la primera campaña global para Old-Parr y Johnnie Walker. Ingresó a Mullen Lowe, la agencia más innovadora del mundo en el Festival de Cannes en 2018 como CIO – Chief Innovation office, y antes de su nombramiento en BBDO en enero de 2022 estuvo en México en otras agencias del grupo Omnicom.

En BBDO está instaurando la filosofía de Quick & Fun que según dice “se ha convertido en un mantra dentro de la compañía”.

