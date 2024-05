Todo lo que debe saber del Seagull, el nuevo carro de BYD perfecto para ciudad

.Publicidad.

BYD ha estado trabajando arduamente por ofrecer modelos ideales y que se ajusten al territorio colombiano. Esto se puede evidenciar en el catálogo que actualmente tiene en el país. Sin embargo, esta reconocida empresa sigue sorprendiendo con algunos de sus más recientes lanzamientos. De hecho, hace muy poco, presentaron un modelo eléctrico con un diseño muy llamativo que está listo para conquistar las ciudades de Colombia. Estamos hablando del Seagull, el nuevo carro de BYD que tiene varias características únicas en su segmento. Aquí le contamos más sobre este lanzamiento y todo lo que debe saber de este compacto tipo hatchback.

Este es el Seagull, el nuevo carro de BYD con tecnología de vanguardia y mucho más

BYD nos tiene acostumbrados a ver vehículos llamativos, con cortes únicos y tecnología que pocas marcas tienen. Este nuevo Seagull, tiene un diseño llamativo, el cual sigue la línea de estética marina. Esto lo hemos visto en otros vehículos de esta empresa. Ahora bien, el frente de este automóvil luce imponente y resalta por sus detalles que lo hacen ver como un deportivo. Su juego de luces es 100% LED y su parachoques incorpora un par de aletas desplegadas, las cuales le dan una personalidad única. Sus costados son únicos, al simular dos alas, las cuales le dan hacen del Seagull, un vehículo con un diseño impactante.

Sus llantas son otro aspecto destacable, al ser de 16 pulgadas, las cuales incorporan rines de aluminio. Como ya lo mencionamos, BYD cuida cada detalle de sus vehículos, es por eso que incluso la parte trasera del Seagull, resalta. Allí encontramos una barra de luz transversal y dos luces LED de cristal, las cuales respetan el resto de la estética del vehículo. De igual manera, incorpora un parachoques que respeta esos cortes deportivos y sus líneas bien definidas. No podemos dejar de lado algo muy importante, su espacio. Este nuevo carro de BYD, cuenta con dimensiones que hacen más cómodo y amplio su habitáculo. De hecho, es uno de los modelos que cuentan con más espacio, respecto a su segmento.

El interior de este modelo, otro apartado por destacar

Ahora bien, si su exterior destaca, su interior no se queda atrás y también es un apartado que brilla en este modelo. Como lo mencionamos anteriormente, este compacto tipo hatchback, cuenta con mucha tecnología, y parte de ella la encontramos en la cabina. Su volante es multifuncional y según las versiones tiene un ajuste de altura y de profundidad. Su panel de control central es un tipo bloque, donde podemos encontrar un comando de accionamiento de marchas y una operación muy intuitiva. Pero esto no es todo, las novedades de este nuevo carro de BYD, no acaban ahí.

En este automóvil contaremos con un clúster de instrumento de 7 pulgadas, muy intuitivo para ser honestos. Este está acompañado de una pantalla giratoria eléctrica de 10,1 pulgadas, compatible con Android Auto y Apple CarPlay; este sistema incorpora reconocimiento y control de voz, sumadas a otras características que harán divertida la experiencia de manejar este modelo. Además de lo ya mencionado, el Seagull puede encenderse de forma remota, únicamente con su llave. Una característica bastante premium para el segmento. De igual manera, contaremos con diferentes modos de manejo, los cuales son; Eco, Sport, Normal y Nieve.

Por otro lado, en este modelo tendremos la oportunidad de contar con la función de carga inalámbrica en la versión más completa. Algo que sin duda, hace que este modelo sea mucho más atractivo para los compradores. Un modelo muy completo que también tiene muy presente el cuidado de la tapicería. En este modelo encontraremos materiales tipo cuero ecológico en los asientos deportivos. Su maletero tiene una capacidad de 240 litros y aún quedan muchas bondades que ofrece este modelo y que se nos pueden escapar.

El motor y la seguridad de este automóvil

Hemos tocado varios puntos, pero nos faltan algunos de los más importantes de estos modelos, nos referimos a su batería y motor. Debemos empezar por dejar claro que a Colombia, llegan en dos versiones, las 300 GL y 400 GS. Ahora bien, el Seagull está equipado con un motor síncrono de imanes permanentes. Este nos brindará una potencia de 55 kW, es decir 73,8 caballos de fuerza; así mismo, tendremos un torque máximo de 135 Nm. Respecto a la batería, ambas versiones equipan la exclusiva tecnología Blade y sus capacidades son 30,08 kWh y 38 kWh. La autonomía será de 300 o 400 km, según la versión.

Este nuevo carro de BYD no es un modelo lento y nos permitirá alcanzar una velocidad máxima de 130 km/h; de igual manera lograremos llegar de 0 a 100 km/h en tan solo 13.9 segundos. Es hora que toquemos el tema de seguridad, pilar fundamental de la conducción. Debemos arrancar mencionando que este vehículo utiliza un 61% de acero de alta resistencia en su carrocería. En la versión 300 GL encontraremos 4 airbags, mientras que en la 400 GS tendremos 6. Pero este es un carro muy completo, en el que encontraremos:

Frenos antibloqueo (ABS)

Sistema de distribución electrónica de frenado (EBD)

Control electrónico de Estabilidad

Sistema de arranque en pendiente (HHC)

Control dinámico vehícular (VDC)

Sistema de frenado regenerativo (CRBS)

Asistente de freno hidráulico (HBA)

Control de tracción (TCS)

Control crucero (CC)

Aquí no está la lista completa, aún falta por mencionar algunas asistencias. Sin embargo, esto es prueba del paquete de seguridad tan completo que nos ofrece este nuevo carro de BYD. Finalmente, podremos encontrar el Seagull en blanco apricity, negro noche polar, verde brote y rosa melocotón. Respecto a sus precios, el 300 GL los encontraremos en $76.990.000 y el 400 GS en $82.990.000. Un precio espectacular para todo lo que nos ofrece este automóvil.

