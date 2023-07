Los hombres que enamoraron a Amparo Grisales: músicos, famosos actores y otros más

La diva de Yo me llamo conquistó a muchos hombres. Entre sus pretendiente hubo jeques y famosos, a los que la mujer hizo caer rendidos a sus pies

Estamos a puertas de que el programa 'Yo me llamo' vuelva a estrenarse en el canal Caracol. Aunque son pocos los datos que se conocen de esta nueva temporada, hay algo que nunca va cambiar. Se trata de su jurado principal, la diva de Colombia, Amparo Grisales. La manizaleña se ha convertido en la cara de este concurso de canto y su presencia no puede faltar. Y es que, su personalidad coqueta y dura en el programa, ha conquistado a muchos televidentes. Sin embargo, no solo la audiencia del canal ha caído rendida a los pies de la importante mujer. A lo largo de su vida, han sido muchos los hombres que han intentado pero ninguno puede doblegar a la diva.

Los hombres de Amparo Grisales

Con tan solo 14 años, la mujer conoció a quien fue su amor, el pintor argentino de 30 años, llamado Germán Tessarolo. Con él se casó aunque rápidamente terminó. Desde ese momento, la diva de Colombia solo pedía que sus hombres tuvieran dos cosas, que fuesen guapos y talentosos. Tras salir de Manizales y con 18 años, Amparo Grisales se convirtió en toda una diva. Su participación en 'Manuela' catapultó su fama y tiempo después, conoció al que fue el gran amor de su vida. Se trata de Jorge Rivero, un reconocido actor mexicano que visitaba con frecuencia el país para estar en películas. Sin embargo, esta relación no terminó nada bien, a pesar de haber durado 8 años.

El actor mexicano cambió a la diva de Colombia por Betty Moreno, que según narra Amparo, fue la causante de su fracaso en Estados Unidos. Tras esta relación fallida, la mujer tuvo "un amor de verano" con el popular Julio Iglesias. Aún así, su amorío se mantuvo en secreto por la diferencia de edad entre ambos. Aún así, Amparo decidió dejar a un lado al importante cantante cuando empezó a salir con el gran amor de su vida, Jorge Rivero. Y es que Amparo Grisales parece ser amante de los artistas, pues según comentó Piero, quien aseguró tener un noviazgo intenso con la colombiana.

La diva de Colombia en Yo me llamo

Tras estos romances, la mujer ha tenido un sin fin de pretendientes. Incluso, en algún momento aseguró que Chayanne estuvo detrás de ella, aunque al final lo rechazó. Sin embargo, jeques árabes, actores de Hollywood, entre otros, han querido conquistar a la diva de Colombia. Aún así, nadie ha sido capaz de doblegar a Amparo Grisales. Y es que, la mujer de Manizales ya se prepara para una nueva temporada de 'Yo me llamo'. Sin duda alguna, la reconocida mujer, es toda una celebridad e icono de Caracol Televisión.

