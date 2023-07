Así se ha gastado Tulio Gómez 20 millones de dólares en el América de Cali

.Publicidad.

En el año 2014, Tulio Gómez compró pocas acciones del América de Cali en una sugerencia que le hizo su esposa. Dos años después, en 2016, entendió que las decisiones en el fútbol no se pueden tomar de manera grupal y, por eso, se hizo con el 53% de las acciones del equipo, convirtiéndose en el accionista mayoritario. Desde ese momento, la inversión que ha hecho el manizalita en el club escarlata es para irse de espaldas y así lo confirmó.

Y es que según lo contó en una entrevista para AS Colombia, desde que inició su aventura en el equipo de los diablos rojos ha metido más de 20 millones de dólares en el club. Aunque la inversión no se ha visto retribuida con más dinero, pues, según aseguró, el fútbol en Colombia no deja ganancias, sí le ha dado la satisfacción de poder aportar en el desarrollo del equipo y los jugadores, que desde su mandato han salido campeones en dos ocasiones.

-Publicidad.-

| Vea también: ¿Cuánto tiene que ahorrar si quiere ir a ver a la selección Colombia en eliminatorias?

¿Por qué Tulio Gómez ha invertido casi 80 mil millones de pesos en el América de Cali?

Según lo confirmó en la entrevista que le hizo Steven Arce, aunque los fanáticos solo se preocupan por los resultados dentro de la cancha, desde el tema gerencial el América de Cali se ha convertido en un club fuerte gracias a la inversión que se ha hecho. Los 20 millones de dólares se suman entre el pago de algunas deudas, la compra de la sede deportiva, la construcción de un centro de alto rendimiento y el fichaje de jugadores que se han convertido en valiosas piezas del plantel, inversiones que lograron que el escarlata saliera de la B y volviera a brillar en la primera división.

Publicidad.

El último gastico de Tulio Gómez

Entre ese tema de invertir en el América, el empresario manizalita cerró la contratación de uno de los jugadores referentes del fútbol colombiano. Edwin Cardona, a sus 30 años, llegó como la estrella del equipo escarlata en un acuerdo que, según alguno portales especializados, le asegura un sueldo de 200 millones de pesos mensuales. Es más, Tulio Gómez confirmó que el salario más alto de la plantilla es de ese valor, aunque no aseguró que fuera el de Cardona.

🎙️ Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, habló sobre la llegada de Edwin Cardona



💪 "Nos vamos a dar el lujo de tener un jugador de la Selección Colombia" pic.twitter.com/M8WyJDWdKz — AS Colombia 🇨🇴 (@AS_Colombia) July 19, 2023