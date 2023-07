Crónica de una estafa, mil tipos de estafas

Por: Por: Juan Camilo Betancur E. |

julio 19, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

En un mundo cada vez más digital, los que predican la posesión de lo ajeno, encuentran un mercado lucrativo basado en el engaño. Es que a un clic la víctima deja a disposición sus datos personales. Por lo que las estafas son una modalidad de crimen que aumentó considerablemente en los últimos años gracias al uso de plataformas digitales y dispositivos electrónicos. Según Fortinet, empresa de seguridad, los ciberataques en Colombia aumentaron por encima de un 50% en 2022 con más de 137.000 millones de intentos de ciberdelitos en el primer semestre del año.

Algunas de las muchas estafas por internet son las siguientes:

-Publicidad.-

El envío de un mensaje a Facebook Messenger en el que se dice: “eres tú en este video”. Se trata de un malware que infecta el dispositivo. Y al reiniciar Facebook se puede suplantar el perfil del usuario. De esta manera, el robo de datos personales es tal vez una de las modalidades que más afecta a los usuarios digitales. Les envían correos electrónicos de phishing para obtener información confidencial. Les piden actualizar los datos porque hay un problema con la cuenta bancaria y dan un enlace falso. O les ofrecen recompensas y piden iniciar sesión en PayPal. O les informan que han ganado dinero y para retirarlo deben enviar una mínima suma a Nequi o Daviplata.

Por Nequi —una de las plataformas preferidas de los colombianos— indican que la cuenta se ha deshabilitado por un intento de ingreso desde una dirección IP desconocida. Luego añaden un enlace para ingresar de manera segura, pero hakean la cuenta.

Publicidad.

A través de llamadas telefónicas donde, para generar confianza, se hacen pasar por asesores de bancos o ejecutivos. Después, solicitan los últimos 4 números y los dígitos de seguridad.

También está el mundo cripto denominado sleepdrop. Las personas reciben tokens de forma inesperada por medio de un enlace y al vincularlos con su billetera encuentran el robo. En este campo, el informe de NICE de perspectivas de fraude 2023 dice que en 2022 estas transacciones alcanzaron un volumen de 110 mil millones de dólares. Un aumento del 92% respecto al 2021.

Últimamente, la modalidad más común, es hacerse pasar por empresas como Amazon, Upworks Company, MercadoLibre y Facebook. Prometen trabajos con ingresos superiores a 200.000 pesos diarios. Y el usuario puede acceder con hacer clic en un link o contactar un número de WhatsApp. Es la estafa del trabajo bien pago y a los internautas le llegan mensajes al WhatsApp de números como:

+62 857-7107-4562, donde dice: “Hola, amigo. Tiktok ha detectado que usted es un usuario activo y ahora lo invita a participar en la tarea de seguimiento de Tiktok. Puede obtener una comisión de 4.000-10.000 pesos por completar una tarea. Comuníquese con la recepcionista exclusiva para que Tiktok lo ayude a ganar la comisión”, y dan el siguiente link: http://t-t.ink/0k11_C

+57 313 2063603 de un agente de Amazon y dice: “gana 1.800.000 diarios con Mercado Libre”.

+267 71 775 880, donde dice: “Mi nombre es Diana de Upworks Company, el trabajo es muy simple. Todo lo que necesita hacer aquí es darle me gusta a nuestros videos de YouTube y luego se le pagará 2.500 COP por me gusta. No te preocupes, no necesitas PAGAR para empezar este trabajo, nosotros somos los que te pagaremos, ¿quieres probar?”

Entrar a la estafa

A pesar de todas las denuncias en las cadenas de radio, los periódicos y las redes sociales sobre fraudes por internet, siguen e innovan las modalidades de engaño. Según una encuesta realizada por PSAFE, empresa especializada en ciberseguridad en América Latina, en 2022, por cada minuto, más de 655 personas fueron blanco de intentos de estafa.

Cualquiera puede caer. Y conocí dos personas que me contaron sus casos con Upworks Company, pero cuando manifesté que los necesitaba como fuentes, se negaron. Así que, por respeto a sus peticiones, no daré sus datos ni me referiré a sus casos. Otros, con más capacidad de análisis, como la escritora y abogada Sonia Amado, bloqueó el contacto. “A mí me llegó un mensaje de esos. Pregunté de que se trataba. Dicen que hay que hacer tareas y luego te pagan. Pero no le dicen a uno que tiene que invertir. Mucha gente puede caer. Es que, ¿a quién le cae mal 100 mil pesos diarios por darle clic a videos? Pero eso no es así”.

Como trabajo de campo entré a la estructura después de que me llegara el dichoso mensaje por WhatsApp. Enviaron el link: https://t.me/mina0602x que remitía al usuario @mina06602x, en Telegram. Y entré al “Grupo de Trabajo DZ01”. Me dieron un bono de 5 mil pesos y me consignaron en Nequi. La primera sospecha fue que el supuesto trabajo emigró de la página oficial de Upworks Company a Telegram, tal vez para que los controlen menos y tener más libertad en su idea lucrativa. Chateé con el perfil @mina06602x o Servicio al Cliente. Mi misión era darle clic al me gusta de un video y enviar la captura de pantalla. Y de los 2.500 pesos prometidos dieron 500. Pregunté, como buen novato “¿Qué debo hacer para que me den los 2.500?”. La respuesta fue “invertir”. Y para motivar a los usuarios del grupo escriben:

“Alentamos a nuestros miembros a realizar tareas y convertirse en nuestros empleados regulares. Una vez que se convierta en nuestro empleado oficial, puede invitar a sus amigos a realizar tareas a través del administrador de tareas. Cuantos más amigos invites, más misiones podrás hacer. Cuantos más amigos invite, más tareas realice, más comisiones recibirá y las comisiones seguirán fluyendo”.

Una actividad piramidal como la que hizo famoso a David Murcia en la primera década del siglo. Y continuaron:

“De acuerdo con la demanda del mercado, ahora estamos reclutando diferentes IP para ayudar a promocionar y aumentar las ventas y la reputación del centro comercial, y la cantidad de lugares es limitada. El importe del depósito se reembolsará inmediatamente después de diez minutos. Se requieren tarifas prepagas para aumentar la autenticidad del pedido y evitar ser detectado por el departamento de control de riesgos”.

Las tarifas en COP son: 50.000 y dan 65.000, 15.000 de rentabilidad. Por 150.000 dan 195.000, por 250.000 dan 325.000, por 400.000 dan 520.000, por 650.000 dan 845.000, por 1.300.000 dan 1.690.000, por 1.800.000 dan 2.340.000, por 3.000.000 dan 3.900.000, por 5.000.000 dan 6.500.000, por 7.000.000 dan 9.100.000 y por 10.000.000 dan 13.000.000. Para que la cosa se vea bien en el “Grupo de Trabajo DZ01” ponen pantallazos de consignaciones de pago de los empleados que terminaron sus tareas. Lo curioso es que el grupo no permite que los participantes puedan manifestar sus desacuerdos y no se puede invertir dos veces el mínimo, que son 50 mil.

“Es una tarea prepaga para nuestros socios comerciales y es el negocio principal de nuestra empresa. Dado que nuestra empresa es una empresa de plataforma de marketing electrónico, nuestro objetivo es crear conciencia y aumentar las ventas de nuestros socios, haciendo que sus productos sean los más vendidos en el mercado. Es una estrategia de marketing que genera más ganancias para la empresa. Para ayudarlos a convertirse en puntos calientes del mercado, necesitamos tantos recursos humanos como sea posible para crear pedidos reales para su negocio. Es por eso que le pagamos una comisión generosa para hacer el trabajo”, es la invitación a invertir más.

Los usuarios, con un asesor, van una página donde hay varios centros comerciales. Entre ellos, El Andino de Bogotá y El Tesoro Parque Comercial de Medellín. Contacté a Alexis Rodríguez, operador de medios tecnológicos del Centro Comercial Andino y afirmó: “No hay ningún vínculo comercial con la empresa UpworKs”. Asimismo, Helena Rengifo, jefe de comunicación de marca del Centro Comercial El Tesoro dice: “No existe ningún convenio”.

Los pagos se hacen a Nequi. Algunas cuentas de las que tengo registro son: Esteban Orozco, cuenta número 320 622 8829; Elvia Ortega, cuenta número 301 106 9757 y Eliana Lobo cuenta número 320 655 3200. Los llamé para ver qué vinculo tenían con este proyecto, pero no contestaron. La llamada va a correo de voz o se corta antes de replicar. Dejé un mensaje de voz al que no respondieron.

Finalmente entré en las inversiones y me comuniqué con el perfil @Adam777799, uno de los asesores o guías de los nuevos alumnos. Y aumentó el presupuesto de las tareas y me fue imposible seguir el juego. La excusa es que es el sistema el que da los montos. Entonces hablé como podría hablar una víctima. Pedí reembolso, dije que no tenía más dinero, que no podía seguir, que era todo mi presupuesto. A lo que contestó @Adam777799:

“No importa, yo sólo soy responsable de guiarte para completar la tarea del pedido, ya te he dicho cómo completar la tarea del pedido, en cuanto a si lo haces o no lo haces tu propio problema, de todos modos, no es mi dinero, ¡no me importa!”

Y no hubo negociación.

Como proceder

Hay muchas ayudas. Aunque mi asunto era de reportería, hice lo que creí, debía hacer una víctima. En mi caso, me presenté como periodista y manifesté que investigaba sobre estafas en internet. “Ok”, fue la respuesta de @Adam777799. Entonces busqué información de la empresa. Encontré en LinkedIn el perfil de Hayden Brown, Chief Executive Officer at Upwork. Le escribí para verificar los perfiles de Telegram con los que había hablado. No hubo respuesta. Pero en el sitio oficial, en el link: https://support.upwork.com/hc/en-us comenté lo que estaba investigando y la respuesta fue:

“Es importante tener en cuenta que comunicarse y realizar pagos fuera de Upwork está en contra de nuestros Términos de servicio. Esto es por su seguridad y la seguridad de nuestra plataforma. Informe cualquier caso de elusión para que podamos investigar más a fondo”. También les dejé un mensaje a Facebook Messenger.

Me contacté con uno de los asesores de Nequi, Bernardo David Montero González. Le hablé de las cuentas y le di los nombres y números. Él respondió: “Por protocolo de seguridad y privacidad de los usuarios no es posible brindarte información de terceros y adicional no podemos intervenir a unas cuentas. Vamos a dejar tu caso en validación y te estaremos dando información lo más pronto posible por medio del correo”.

Busqué el CAI online de la Policía Nacional. Se puede hacer denuncias de manera digital, aunque la página a veces no funciona bien. Igual, se puede ir a la Policía Metropolitana de Bogotá MEBOG en la Avenida Caracas N.6-5 y buscar la oficina, en la parte de atrás de la sede, encargada de las estafas digitales. Demora más, pero es más seguro. O escribir al email: [email protected] Escribí al email y la respuesta fue rápida:

“La DIJIN

Respetuosamente y de conformidad con lo previsto en el Art. 23 de la CP de 1991; en concordancia con los Art. 13 y 21 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) modificado por la Ley 1755 de 2015, Art. 11 de la Resolución 05839 de 2015; de manera atenta y respetuosa me permito remitir información allegada al correo electrónico de la Oficina de Atención al Ciudadano – DIJIN, por considerarlo de su competencia. Lo anterior, con el fin, tenga a bien autorizar a quién corresponda, realizar las actividades conducentes y procediendo con las actuaciones de ley a que haya lugar”.

También me comuniqué por WhatsApp al número: +57 320 2948647, de la Policía. Dan asesoría sobre delitos informáticos. Conté lo que había encontrado y aporté todas las pruebas que tenía sobre la estafa.

Y para los que cuenten con dinero suficiente pueden contactar una firma de abogados e iniciar el proceso. Pero cuesta. O darse el chance y escribir a la página Abogados VIP y solicitar una asesoría gratuita en el siguiente link:

https://abogadosvip.com/?gclid=Cj0KCQjwnrmlBhDHARIsADJ5b_nhHVEdUBmesAsMF3SdITYXFNKF_ULIvkQoGkC3AA0En_AxnaFCpkwaAiu6EALw_wcB

Por último, como ciudadano, no queda más que tener cuidado con todas esas ofertas de empleo remunerado de manera fácil. Si llega un mensaje, verificar. Si un familiar o amigo dice que cambió de número, verificar. Llamé. Evite las transferencias. Aprenda a desconfiar. No comparta información personal con extraños, no haga clic en ningún enlace que venga a través de su WhatsApp o redes sociales.

Aunque, hay que reconocer que en Colombia el trabajo remoto crece y cada vez hay más profesionales independientes. Por ejemplo, la plataforma Upwork —la oficial— registró que, a partir del 2020, al menos el 12 % de la fuerza laboral en el mundo trabaja como freelance. Y según la tasa de autoempleo de la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Colombia es el país con más trabajadores independientes.

Y para los que buscan nuevas formas de trabajo, tengan en cuenta que en Colombia las plataformas más utilizadas son: Torre.co, Freelancer.com, UpWork, Workana, Shalder, Fiverr y Guru. Pero, antes verificar que no sea una estafa. Si sí, denuncien y animen a todo aquel que sea víctima de fraude a que lo haga. Tal vez así, algún día despertemos.