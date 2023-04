Los 8 peajes que saldrían del plan de congelamiento y sí subirían de precio ¿mintió Petro?

.Publicidad.

A principios de año, Gustavo Petro decidió congelar los precios de los peajes en Colombia y los fieles votantes que creyeron en su proyecto celebraron la decisión. Sin embargo, pasado algunos meses dicha promesa parece que será incompleta, después de que el mismo ministro de transporte, Guillermo Reyes, asegurara que algunos peajes del país sí tendrán un incremento en sus precios.

El @MinistroReyes, la viceministra @Maria_Constanz_ y la ANI, participan en la presentación de @Fedesarrollo del estudio realizado para la @camaradelainfra sobre "El aporte de las concesiones mediante APP en infraestructura de transporte al crecimiento y el bienestar de Colombia” pic.twitter.com/U6esUpvJoE — MinTransporte (@MinTransporteCo) April 25, 2023

Fue en una rueda de prensa donde el funcionario lanzó el anuncio, argumentando que debido a que existen algunas vías del país que, por ley, no pueden recibir recursos del estado, el ajuste es mas que obligatorio al decreto. "Nosotros tenemos hoy un problema con las IP (Iniciativas Privadas), cuyos peajes no se incrementaron y esas son iniciativas privadas a las que no se les pueden inyectar recursos públicos", fueron sus palabras.

La cosa es que según la ley, el modelo de estas IP se basa en la obtención de recursos a través de los peajes, por lo que verían como una necesidad el incremento de los precios. Serían ocho las vías que saldrían del congelamiento, entre las que se encuentran:

Antioquia – Bolívar

Cambao – Manizales

Girardot – Ibagué – Cajamarca

Malla Vial del Meta

Neiva – Espinal – Girardot

Vías del Nus en Antioquia

Chirajara – Fundadores

Tercer Carril Bogotá – Girardot

Hay que aclarar que aunque es casi un hecho que estas megavías tendrán incremento, el gobierno aseguró que todos los demás peajes seguirán en el plan de congelamiento durante el 2023.