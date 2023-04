¿Qué pasa con la industria láctea en el mundo?

.Publicidad.

La industria láctea vive tiempos difíciles. Mientras los precios a los productores —tanto a los ganaderos como a las cooperativas— han presentado una tendencia a la baja a nivel mundial, los insumos que se necesitan para sacar adelante las vacas y los distintos productos lácteos se mantienen históricamente altos, con lo que se ha registrado una mayor presión en los márgenes de ganancia.

Los consumidores, por su parte, han reducido la demanda de lácteos ante la fuerte inflación y el aumento en las tasas de interés, y, aunque han mantenido parte del consumo, también han buscado opciones menos costosas y/o con mayor valor agregado.

Así lo estimó Rabobank, una entidad financiera holandesa fundada en 1972 que provee servicios financieros a nivel mundial para el sector de la alimentación y la agroindustria. Lo hizo en su informe sobre el comportamiento de la industria láctea durante el primer trimestre del de 2023, titulado Global Dairy Quarterly Q1 2023: The Squeeze Is On (puede consultarlo en este enlace).

¿Qué esperar para la industria láctea en lo que resta de 2023?

Rabobank señaló que, desde el último informe, moderó el optimismo sobre el crecimiento de la producción anual de leche. Asimismo, dijo que espera que se mantenga la tendencia de reducción de la demanda en los próximos meses.

Por su parte, el medio eDairyNews manifestó que “se espera que el debilitamiento en las cotizaciones de los lácteos, en comparación con el año anterior, sirva de impulso para el comercio internacional, principalmente en el caso de los quesos y la leche en polvo, lo que indica que el suministro de exportación tendrá un comportamiento dinámico”.

El comportamiento positivo del comercio externo dependerá, sin embargo, de la demanda China y de las políticas que el gigante asiático aplique para la industria láctea, dijo Rabobank. Las compras externas de productos lácteos que hizo este país en el primer trimestre de 2023 apuntan a un nivel inferior al del mismo periodo de 2022, aunque Rabobank estima que habría mayores intereses de compra en el segundo semestre de 2023.

Industria láctea: así se han comportado los precios mundiales

En marzo de 2023, el índice de precios de los productos lácteos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) registró una caída del 0,8% frente a febrero. Con ello, se situó un 10,7 % por debajo del nivel registrado en marzo de 2022.

De acuerdo con el organismo internacional, este comportamiento se explica por la caída en las cotizaciones del queso y la leche en polvo, contrario a lo que ocurrió con los precios de la mantequilla, que aumentaron en un contexto de alta demanda de importaciones, especialmente de países asiáticos.

La caída de los precios de los productos lácteos fue menor a la de los alimentos en su conjunto. Mientras estos cayeron un 0,8% en marzo de 2023, frente al mes inmediatamente anterior, el índice de precios de los alimentos de la FAO presentó una disminución del 2,1%, para un total de 12 meses consecutivos cayendo.

Desde marzo de 2022, el índice general ha caído un 20,5%. En marzo, el comportamiento se debió a menores precios de los cereales, los aceites vegetales y los productos lácteos. Los precios del azúcar y la carne, en cambio, aumentaron.

