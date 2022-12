.Publicidad.

Con el final de la liga colombiana, que dejó como campeón al sorpresivo Deportivo Pereira, los equipos del fútbol nacional ya empiezan a mover sus fichas y a contratar jugadores para lo que será el año 2023; y uno de los que está dejando gran parte de su billetera en contrataciones es Millonarios, que ya confirmó la contratación de Leonardo Castro y Fernando Uribe; pero que podría romper el mercado de fichajes trayendo a nada mas y nada menos que a Juanfer Quintero.

Según lo confirmaron en el VBar de Caracol Radio, el presidente del equipo, Gustavo Serpa, tuvo algunas conversaciones con el mediocampista hace un tiempo; y aunque no se llegó a un acuerdo, se dejó abierta la posibilidad de que Juanfer vista la camiseta azul en un futuro.

"Me acaban de pasar un nombre, de un jugador que está cerca de regresar a Colombia, a un equipo importantísimo de Colombia (...) Si se confirma esa noticia, es ‘la bomba’ del año (...) Por lo que estábamos consultando, Millonarios sí tuvo diálogos duros para vincular a Juan Fernando Quintero. No se dio, por la parte económica. Pero eso me pone a pensar, que Millonarios está pensando en grande, en nombres de más recorrido" fueron las palabras de Diego Rueda en el espacio radial.

Ahora bien, nada está asegurado y tal vez, Juanfer Quintero se deje conquistar por el embajador. Eso sí, si Gustavo Serpa de verdad quiere contar con los servicios del mediocentro tendrá que desembolsillar 3.5 millones de euros, un poco menos de 17 mil millones de pesos, un precio que igualaría lo que pagaron los Char por Miguel Borja.