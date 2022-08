La peligrosa práctica sexual que está destruyendo parejas

Por: James Fuentes Quintero |

agosto 30, 2022

Hace algún tiempo el término ‘squirt’ viene ganando seguidores, la expresión se ha vuelto popular gracias a la pornografía que lo ha tergiversado.

El ‘squirt’ es un chorro (fluido) que una actriz porno expulsa en cantidades, totalmente diferente a la eyaculación femenina.

Hablamos con la psicóloga y sexóloga Vanessa Uribe (diario de una sexóloga), sobre este tema.

¿Qué está sucediendo con el squirt?

– Muchas parejas han tomado como referente esta práctica, a que si no hay ‘squirt’ en la relación sexual entonces, no hay placer sexual, me sucede a menudo que mis pacientes hombres llegan a mi consultorio y me dicen «doctora, mi esposa o mi novia no ha podido tener un ‘squirt’, eso quiere decir que yo no logro que ella tenga un buen placer sexual».

Primero eso es falso, las parejas tienen esa idea por las películas porno que como siempre he dicho, los films porno son ‘ciencia ficción’, son una gran mentira, así como cuando grabaron la cinta de terror ‘El proyecto de la bruja de Blair’.

¿Existe o no existe?

-El ‘squirt’ si existe, el asunto está en que la mujer lo trabaje, primero ella misma, yo siempre he dicho, si una mujer no se conoce, es imposible que el novio o el esposo la conozcan. La mujer debe empezar a conocerse a sí misma.

Para hablarlo en palabras castizas, el ‘squirt’ es una explosión de agua líquida que sale de la mujer. Hay algo que están haciendo las mujeres y es que antes de la relación sexual con su pareja toman mucha agua y se orinan, entonces, el hombre dice ‘hay si el súper ‘squirt´ y no, lo que ella hizo fue orinarse y ahí no se logró el ‘squirt’.

¿Cómo se obtiene?

-Si quieren tener un orgasmo, un ‘squirt’, o todo lo maravilloso que tiene el sexo… relájense y todo fluye. Una relación sexual no es una obra de actuación como el porno.

Hay mujeres que no lo logran por el estrés, por falta de apetito sexual, por consumir medicamentos entre otras, a veces no se logra fisiológicamente pero, allí ya entraría a tratar el tema una especialista, en este caso recomiendo consultar una ginecóloga.

¿El ‘squirt’ y el porno están acabando relaciones?

-Si, muchas. Un ejemplo de esta situación son los tríos, en las películas porno los tríos se muestran como algo maravilloso pero el trío trae una serie de problemas de parejas sumamente graves. Hay parejas que recurren a los tríos para solucionar sus problemas y vaya error, hay hombres que no tienen la capacidad de hacerle sentir placer a su pareja, imagínese ir a tener una relación sexual con dos mujeres.

¿Alguna sugerencia?

-Sugiero que para lograr todas las fantasías sexuales que quieran, entre estas el ‘squirt’, lo primero es conocerte, ni tu cuerpo, ni tu mente es de alguien más, es tu cuerpo y es tu mente, eres la única persona que sabe que le gusta y que no. Cuando sepas y leas tu cuerpo y reconozcas tu cuerpo, vas a disfrutar tu relación sexual y vas a poder disfrutar también en pareja como debe ser.

Cero porno, más amor.