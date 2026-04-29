- La pelea por los votos en Barranquilla donde el Pacto Histórico le está arrebatando poder a los Char

Abelardo de la Espriella logró el apoyo de Fuad Char; el Clan Torres está activo con la candidatura. Así se mueven los apoyos en esta región clave electoralmente

En una reunión el sábado pasado por la noche en Barranquilla, el candidato Abelardo de la Espriella concretó el apoyo de Fuad Char, el patriarca que manda en la llamada casa Char con todo su impacto empresarial y político. Es un apoyo, como los que le gustan a De la Espriella, individuales y no de partido, aunque obviamente Fuad Char pesa en su partido Cambio Radical cuya cúpula se reunió a comienzos del mes.

Además del empresario barranquillero asistió Enrique Vargas Lleras en representación de su hermano German Vargas, el mándamás dentro del partido, quien batalla por su salud. Aunque entonces se decidió el apoyo entre Paloma Valencia o Abelardo de la Espriella, un par de semanas después se acogió la tesis de dejar en libertad a los militantes para escoger alguno de los dos candidatos.

La reunión de la cúpula de Cambio Radical de comienzos de abril en Bogotá descartó el apoyo a la candidatura de Iván Cepeda



El concejal de Barranquilla Maicol Flores Cifuentes dio detalles de la decisión en una entrevista con La Silla Vacía y confirmó que ediles, concejales, diputados y congresistas de la casa estarían alineados con El Tigre. Se trataría de un apoyo efectivo pero discreto, sin fotos ni declaraciones de prensa como parte de una estrategia voz a voz con la gente y de manera individual y no como bloque partidista.

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En esa línea, el candidato de la Espriella tuvo un evento masivo la semana pasada en el barrio La Manga, ubicado en la localidad Suroccidente de Barranquilla, un bastión charista con gran influencia del representante a la Cámara por Cambio Radical Estefanel Gutiérrez, nacido y criado en el barrio. Gutiérrez escaló a la Cámara y siempre mantiene su conexión popular de la que hace alarde. Prefirió no aparecer en el evento pero coordino con líderes locales que siempre lo han acompañado como Marco Cassiani.

Marco Cassiani, líder del barrio La Mnaga y coordinador de la campaña de Estefanel Gutierrez, hoy congresista de Cambio Radiacal /Foto de La Silla Vacía

La casa Char que logró 4 curules en las pasadas elecciones legislativas se pelea su futuro político frente al ascenso del Pacto Histórico en la ciudad, una fuerza que logró 4 legisladores con un tercer senador liberal que es Camilo Torres, sobrino de Euclides Tores y que es un dirigente más para apoyar a Cepeda y que le da más opción de poder al hoy ministro del Interior Armando Benedetti, para sus proyecciones como serio candidato para la Alcaldía de Barranquilla.

De allí la importancia de la campaña para Iván Cepeda donde presidió una gran manifestación a comienzos de febrero, en la que probó fuerzas como puede verse en esta imagen.

Iván Cepeda cuenta con unos aliados políticos sólidos como es el clan Torres en cabeza de Euclides Torres, el empresario que financió la famosa manifestación de la P que marcó un antes y un después en la campaña que llevó a Petro a la Presidencia de Colombia en el 2022.

El grupo de los Torres maneja tres de las 4 Alcaldías metropolitanas de Barranquilla (Puerto Colombia, Galapa y Malambo) Camilo Torres, sobrino del mandamás del grupo logró una curul en el senado con la cual sumada a la reelección de Pedro Flórez serían dos senadores. Para la Cámara del Atlántico, el profesor Pedro Santa María, oriundo de Puerto Colombiano y cercano a la familia.

Pedaleando la campaña de Cepeda en el Atlántico también está el senador Agmeth Escaf quien dio mucho de que hablar al comienzo del gobierno por su cercanía con la primera dama Verónica Alcocer como se cuenta en esta nota

La recién elegida Representante a la Cámara, Andrea Vargas que llega de las bases estudiantiles, supo aprovechar el engranaje del Pacto Histórico para impulsar su votación tras haber fracasado en su intención de ser concejal de Barranquilla.

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Un activista importante desde el concejo como es Antonio Bohorquez están en el equipo de Cepeda. Asimismo y sin aparecer mucho pero con efectividad política está también el cura Bernardo Hoyos desde el Rincón Latino. El ex alcalde y condenado por corrupción paga allí casa por cárcel y ha vuelto a su patio en el barrio Rebolo del Suroriente, un lugar de encuentro, donde incluso estuvo el candidato Cepeda a finales del año pasado.

Ivaán Cepeda junto al Cura Hoyos

Para bien o para mal, Hoyos sigue siendo un referente político y sin capital burocrático o recursos económicos tienen una gran capacidad de movilizar votos y su presencia ha seguido vigente durante los últimos 25 años en la ciudad y no hay político de corte liberal o de izquierda que no pase por el Rincón Latino, como lo hizo el hoy gobernador Verano de la Rosa como se cuenta aquí.

El flaco respaldo de Paloma en Barranquilla

La candidata de la Gran Consulta, Paloma Valencia, no ha logrado reunir fuerzas en la Arenosa distintas a apoyos partidistas como el del senador Carlos Meisel de su partido Centro Democratico y Efrain Cepeda de los conservadores, quien ha perdido fuerza tras su fallido intento de ser candidato presidencial que lo llevó prematuramente a desistir de buscar su reelección.

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Sergio Fajardo cuenta con el apoyo de dos líderes de opinión en la ciudad, uno en la política, el exgobernador Jose Antonio Segebre y otro en lo empresarial Antonio Celia, el expresidente de Promigas a quien incluso anunció sería su consejero presidencial para el sector productivo.

Por el lado más de izquierda, cuenta con el apoyo de Normán Alarcón, quien es reconocido por su trabajo con la comunidad desde la Liga Nacional de Usuarios y desde donde ha defendido a ultranza las constantes quejas de la ciudadanía con la empresa Air-e.

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