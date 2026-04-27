Los políticos tradicionales que acompañan a Abelardo de la Espriella por encima y por debajo de la mesa

A pesar del discurso de la antipolítica y la negativa a recibir apoyo de partidos, más de un parlamentario y excongresista está apoyando a El Tigre

Desde que arrancó la campaña presidencial Abelardo de la Espriella, postulándose como independiente y crítico no solo del gobierno Petro sino de la clase política, señalándolos de cómplices del caos del país, sin embargo éstos no dejaron de acercarse a la campaña aunque de manera graneada. Uno por uno. Para no cerrar esos necesarios apoyos De la Espriella los ha recibido discretamente al tiempo que le da un sonoro portazo a las colectividades como hizo últimamente con el Partido Conservador, Liberla y la U.

De izquierda a derecha, Mauricio Gómez, Abelardo de la Espriella y Rodrigo Lara

El primero en cantar su apoyo fue el senador liberal de barranquilla Mauricio Gómez Amín, actual senador del partido liberal y quien tien relación directa con la casa Char y con la coordinación en Barranquilla y el Atlántico.

La simpatía de la poderosa familia Char con Abelardo De la Espriella en la búsqueda de acortar la distancia del Petrismo en el departamento que se expresó con fuerza en las pasadas elecciones, explica la decisión de Cambio Radical de haber dejado en libertad a su base política.

Muy posiblemente el Partido Liberal asuma la misma postura y deje en libertado a sus militantes porque hasta el momento no han logrado ponerse de acuerdo tras la reuniones con las dos bancadas de cámara y senado en el apartamento de Cesar Gaviria, el director del Partido.

Los Char, son importantes tanto en Barranquilla, como en la región por todo el poder político que acumulan y que podría ser significativo a la hora de recoger votos. Los Char tienen la Alcaldía de la capital del Atlántico hace 20 años, la gobernación de ese departamento en coalición con Eduardo Verano y apoyaron las campañas de los actuales alcaldes de Cartagena, Dumek Turbay, Santa Marta, Carlos Pinedo, por mencionar algunos de sus aliados.

Las pasadas elecciones dejó en evidencia que los Char han perdido terreno y que en cuatro años el bajonazo es significativo, muy lejos de la moñona que hicieron en el 2018.

A De la Espriella no se le ha visto directamente con los Char, pero sí con figuras que los representan a ellos como el jugador Teofilo Gutierrez jugador insignia del Junior, equipo del que son dueños los Char. El humorista Lucho Torres, cercano a la familia barranquillera desde hace muchos años. Asimismo, se le ha visto visitando sectores en la ciudad que son bastiones políticos de los Char como La Manga, Rebolo y el municipio de Soledad territorio que perdieron los Char con la casa Pulgar a la que el candidato le lanzó dardos.

A pesar del discurso de antipolítica, el apoyo de muchos congresistas es real

Miguel Polo Polo, de la curul afro y quien fuera cercano a María Fernanda Cabal del Centro Democratico, dijo presente desde el lanzamiento de la campaña en el Movistar en Bogotá.

La representante del sombrero, Lina Garrido de Cambio Radical, que igual que Polo Polo se hundió en el intento de formar parte del Congreso en el periodo 2026-2030. Fue la representante que se dio a conocer por su agresivo discurso de réplica al Presidente Petro en la instalación de las sesiones del congreso en julio del año pasado.

La representante del sombrero, Lina Garrido de Cambio Radical, que igual que Polo Polo se hundió en el intento de formar parte del Congreso en el periodo 2026-2030. Fue la representante que se dio a conocer por su agresivo discurso de réplica al Presidente Petro en la instalación de las sesiones del congreso en julio del año pasado.



El guajiro Alfredo Deluque del Partido de la U, quien fue uno de los políticos más favorecidos burocráticamente por el presidente Iván Duque –empezando por Nemesio Roys en Prosperidad Social- por haberse convertido en un apoyo clave para lograr mayorías en la coalición de gobierno, apoyará a De la Espriella. Hace así unos de la libertad que dio su colectividad que mayoritariamente acompañarán a Paloma Valencia.

Este senador le suma otro punto en la costa Caribe al candidato, ya que La Guajira, tierra natal del parlamentario quien es hijo de Hernando Deluque, exgobernador de ese departamento entre 2000 y 2003 quien terminó mal su carrera política, destituido, inhabilitado por la Procuraduría y condenado por peculado y contratación sin requisitos legales. Sin embargo, en enero de 2024 fue absuelto de los delitos.

Los exparlamentarios que aterrizan a la campaña del Tigre

El exsenador y exmiembro de Cambio Radical, Rodrigo Lara Restrepo, llegó a la campaña con la dura apuesta de seguridad que propone De la Espriella. El expresidente de la Cámara, es también el encargado de acercarlo al sector empresarial en Bogotá, a las reservas militares y a los medios de comunicación.

Su llegada fue con giro total, ya que siendo senador en 2021, Lara promovió un proyecto de ley para combatir el acoso judicial contra los periodistas y medios de comunicación. Uno de los estudios de caso en el debate fue el de Abelardo de la Espriella con la prensa.

En este paquete de políticos de partidos tradicionales entran los exrepresentantes del Huila, Jaime Felipe Lozada, de los conservadores, y Ana María Rincón de La U.

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Lozada llegó después de haber sido congresista dos periodos consecutivos y tras quemarse en la reelección en 2022. El conservador fue activo en las campañas de Duque 2018 y de Federico Gutierrez en 2022. Por su parte, Rincón fue representante entre 2014 y 2018 por La U e intentó regresar en la elección pasada como cabeza de lista de Salvación Nacional.

Otro político tradicional que llegó a De la Espriella es el exsenador uribista Ernesto Macías. Ayudó a coordinar la reciente visita a Neiva de José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial y se le vió muy activó en el recorrido que hizo el exministro de Duque en esta capital.

El grupo de excongresistas con Abelardo lo cierran el cristiano Jhon Milton Rodríguez y el uribista Carlos Felipe Mejía. Rodríguez fue senador entre 2018-2022 hasta que renunció para ser candidato presidencial por el movimiento cristiano Justa Libres. este partido ya le dio su respaldo abiertamente y que el candidato aceptó.

Mejía, por su parte, fue senador por el Centro Democrático entre 2018-2022. Para las elecciones pasadas buscó un espacio en la lista cerrada del uribismo, no lo encontró, y se lanzó por Salvación Nacional sin conseguir su objetivo.

Fico y dos exmandatarios con Abelardo

El alcalde de Medellín Federico Gutierrez, tiene presencia en la campaña a través de su partido Creemos que obtuvo dos curules en Cámara de Representantes con Luis Guillermo Patiño y Simón Molina, y que son muy cercanos al mandatario.

También tiene presencia directa por medio de su hermana Juliana Gutierrez, quien se quemó en sus aspiraciones al Senado, pero que ahora está de cerca con el tigre, convalidando más que nunca el apoyo irrestricto de Gutierrez desde Medellín, un fortín uribista en el que buscan ganar terreno.

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A estos apoyos regionales se sumó Juan Guillermo Zuluaga exalcalde de Villavicencio, exministro de Agricultura en el gobierno Santos por La U y luego gobernador de Meta.

De Cundinamarca también llegan aliados desde el exgobernador Nicolás García, quien sacó como senador a Nelson Javier López Rodríguez, quien está de cerca de la campaña abelardista.

A un mes largo de las elecciones del 31 de mayo se anticipa que se irán alienando los políticos, unos con apoyos por encima de la mesa y otros, dando directrices en sus regiones.

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