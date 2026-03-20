Con tensiones dentro el Pacto Iván Cepeda logra su primer aliado por fuera de la izquierda

El exministro liberal Juan Fernando Cristo, igual que la senadora María José Pizarro tienen su lugar en el círculo de poder del candidato ¿quiénes más están en fila?

Entre codazos internos y lobby político, se vivió una lucha a pulso dentro del Pacto Histórico en la que el candidato presidencial Iván Cepeda definió los nombres que conformarán su cúpula política de cara a las reñidas elecciones del próximo 31 de mayo.

La escena se vivió en el salón Cristal Viewe del Hotel Tequendama Suites, donde el excandidato presidencial Juan Fernando Cristo, del partido En Marcha, selló su alianza como el primer dirigente político externo a la izquierda que se acerca a Cepeda y que marcaría el camino en la búsqueda de apoyos del centro, consciente de que la izquierda sola no gana.

Cristo se inició en la política en el partido liberal al lado del expresidente Ernesto Samper, transitó por el congreso y fue una figura clave en el gobierno de Juan Manuel Santos desde el Ministerio del interior apoyando la negociación de paz con las Farc, proceso en el que trabajó de la mano de Iván Cepeda, el senador de más confianza del grupo guerrillero. Esa interacción los llevó a acercarse nuevamente y, tras su intento fallido de ser candidato presidencial por su movimiento En Marcha, adhirió a la campaña. Cristo fue también ministro del Interior del Gobierno Petro en el año 2024, lo que ratificó aún más sus lazos políticos.

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A la reunión, Cristo llegó de la mano del representante Julián López, quien logró alcanzar la presidencia de la Cámara gracias al apoyo de la bancada de gobierno. López había sido expulsado del partido en 2025 por no respetar las directrices de independencia planteadas por la dirección del Partido de la U, al cual pertenecía, y por acompañar con su voto las reformas del gobierno. López heredó la curul de su papá José Ritter López, un activo militante de la U en el Valle del Cauca y cercano al grupo de la gobernadora Dilian Francisca Toro, con quien tuvo diferencias. A la reunión también llegó el exministro y exembajador en Brasil, el dirigente del Putumayo Guillermo Rivera, quien formó parte de los liberales que apoyaron la candidatura del presidente Petro junto a Luis Fernando Velasco, hoy detenido por el escándalo de la UNDGR. Su presencia en el acto junto al candidato Cepeda reafirma su posición de apoyo al Pacto Histórico.

Los cercanos a Cepeda

Distintas fuentes confirmaron la cercanía de varios dirigentes del Pacto Histórico con el candidato Cepeda desde el proceso de la consulta interna en la que derrotó a la exministra Carolina Corcho. En primera línea está María José Pizarro, quien hizo a un lado su pretensión de ser candidata presidencial para unirse a Cepeda, decisión que le implicó sacrificar su posibilidad de ser reelegida senadora.

Pizarro ha asumido el rol de jefe de debate de Ivan Cepeda y figuró en la lista corta de posibles fórmulas presidenciales junto a Susana Muhammad y Gloria Flórez, aspiración que se frustró frente a la sorpresiva decisión de nombrar a Aida Quilcué.

Susana Muhammad, exministra de Medio Ambiente, es otro de los pesos pesados que está al pie de Cepeda. Muhammad vivió una turbulenta salida del Gobierno Petro tras el choque en aquel accidentado consejo de ministros en el que ella y la actual vicepresidenta Francia Márquez se desmarcaron del presidente cuando recibió al ahora ministro del Interior Armando Benedetti en el gabinete, en medio de las acusaciones de presunta violencia de género, el escándalo de audios con Laura Sarabia y una investigación en la Corte Suprema por presunto tráfico de influencias.

Gustavo Bolívar, escudero acérrimo de Petro y del Gobierno, es otro de los que podría asumir un rol influyente y que estaría hablando tras bambalinas y en un bajo perfil con el candidato del Pacto. Bolívar, quien salió del Ejecutivo cuando ejercía el cargo como director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), ha apoyado recientemente en sus redes sociales la designación de Quilcué como fórmula vicepresidencial.

Otro de los defensores de esta administración, Alexander López Amaya, acaba de volver al Senado luego de que la Corte Constitucional dejara sin efectos la sentencia de 2023 del Consejo de Estado con la que se anuló su elección como senador del Polo Democrático para el periodo 2022-2026 por supuesta doble militancia.

Los que están esperando turno

En medio del evento de lanzamiento de oficialización de apoyo de Juan Fernando Cristo a Cepeda estaban en la primera fila, y esperando que los llamen para hacer su aporte a la campaña, el exministro de Minas y Energía Omar Andrés Camacho, quien salió del Gobierno en febrero del año pasado luego de que el presidente pidiera renuncias protocolarias a varios de sus entonces ministros. Aunque el presidente le aceptó la renuncia, Camacho salió por la puerta grande luego de que el Petro destacara su lucha para impulsar la Transición Energética. Aunque este nombre no es tan cercano, varias fuentes de la campaña nos dijeron que es muy bien recibida su experiencia desde el ministerio que ocupó.

La senadora Aida Avella, quien repitió curul en el Senado, es otra de las que ocupó la primera fila en el evento en mención y quien actualmente hace parte de quienes conversan con Cepeda. Sin embargo, según lo recogido por esta redacción, su estatus en la campaña no es oficial, ya que al parecer está esperando que el propio Cepeda le indique cuál será su rol, que ella estaría dispuesta a respetar sin importar el lugar que le toque. Las fuentes también nos mencionaron que, sin embargo, ella sí tiene ganas de ser oficialmente parte de ese grupo selecto que asesora a Cepeda políticamente.

Dorina Hernández, congresista del Pacto también estuvo en la primera fila del encuentro dado en el Hotel Tequendama Suites y varios nos dijeron que quiere estar como vocera de las comunidades de Palenque y de la región Caribe, puntualmente del departamento de Bolívar, y que está en lista de espera para ser ratificada como asesora cercana, o saber cuál será su rol, ya que no seguirá en el Congreso en el entrante legislativo.

Agmeth Escaf, quien pasó de la Cámara de Representantes al Senado por el Pacto Histórico, también estuvo moviéndose durante el encuentro en el importante hotel en el centro de Bogotá. Según las fuentes de la campaña está buscando pista para acercarse lo más posible a Cepeda y tener injerencia en lo que la colectividad espera sea el segundo periodo consecutivo de un gobierno de izquierda.

Cepeda en busca del centro político

Gabriel Becerra, quien repite como representante a la Cámara por Bogotá en el Pacto, estuvo muy cercano a Julián López, en lo que pareciera un trabajo de cohesión entre la campaña de Cepeda y el entrante apoyo de Cristo. Según lo que pudo establecer este medio, la misión de Becerra es jalonar el mayor apoyo del centro posible. Este congresista también parece estar esperando ser llamado por Cepeda para establecer cuál será su rol en la campaña, ya sea con más cercanía o desde su trabajo en el Congreso.

Finalmente, una voz desde el Partido Verde nos confirmó que Ariel Ávila y Camilo Romero se estarían moviendo de manera intensa para entrar a ese grupo de Cepeda en el que puedan hablarle y acercarlo al centro político, con el propósito de captar la mayor cantidad de votos que puedan darle la victoria a Cepeda en una primera vuelta. Ávila fue reelecto como senador para el próximo cuatrienio y ha sido de las fichas de los Verdes que se han mantenido cercanas a la coalición oficialista en el Congreso. Hizo campaña activa junto a la senadora Angélica Lozano en Bogotá.

Romero regresó de la embajada de Argentina con aspiración presidencial e intentó participar en la consulta del Frente por la Vida liderada por Roy Barreras, pero la aceptación del candidato Daniel Quintero lo forzó a hacerse a un lado. Aspira a impulsar de manera activa la candidatura de Cepeda y está a la espera como casi todos, a excepción de María José Pizarro, quien ya tiene su lugar seguro en la campaña con un mayor juego.



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