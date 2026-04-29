- El fracaso de la paz total de Petro que entrega nuevamente un país incendiado

La seguridad volvió a ser la gran preocupación de los colombianos y de nuevo marca en las encuestas como la prioridad para los candidatos presidenciales. Los recientes hechos terroristas —especialmente el atentado en la vía Panamericana entre Cali y Popayán que dejó más de 20 muertos— han reabierto el debate y han puesto patas arriba la propuesta de Paz total del Presidente Petro. En este contexto, cobra especial relevancia la voz de Eduardo Pizarro, sociólogo, catedrático, escritor y uno de los analistas más rigurosos del conflicto armado colombiano.

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Pizarro habla desde su trayectoria como estudioso de los procesos de paz en Colombia y en el mundo que le permite ofrecer una mirada comparada, profunda y crítica. Su más reciente libro, El fracaso de la paz total, publicado por Penguin Random House, plantea una tesis contundente: más allá de los errores del actual gobierno, Colombia arrastra un fracaso estructural en la construcción de la paz, pese a más de tres décadas de negociaciones con distintos grupos armados.

En esta entrevista con el analista Juan Manuel Ospina, Pizarro desmenuza las razones de ese fracaso. Señala problemas de fondo como la débil presencia del Estado en el territorio, la persistencia de economías ilegales que alimentan la violencia, la fragmentación política y la degradación de los actores armados. A su juicio, la llamada “paz total” partió de un diseño equivocado que terminó fortaleciendo a los grupos ilegales sin exigirles una verdadera desmovilización.

Más allá del diagnóstico, Pizarro lanza una advertencia y un llamado: sin control territorial efectivo, sin debilitamiento de las rentas criminales y sin una estrategia coherente de Estado, cualquier intento de paz será inviable. En medio de un país golpeado por la violencia, sus reflexiones no solo explican el presente, sino que abren un debate urgente sobre el futuro de Colombia.

Vea aquí la conversación completa:

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