La mujer que tumbó la lista del Pacto, en la que estaba María Fda. Carrascal, María del Mar Pizarro y “Lalis

Con un efecto explosivo El CNE acogió la demanda de Claudia Calao por no respetar el orden del resultado en la consulta: caerse la lista a la Cámara por Bogotá

febrero 06, 2026
Claudia Patricia Calao, quien hizo parte de la UTL de la Congresista María del Mar Pizarro se reveló por la decisión que tomó el Pacto Histórico en conformación de la lista a la Cámara por Bogotá.  Llevó su insatisfacción hasta el Consejo Nacional Electoral con una demanda basada en que la  lista inscrita por el Pacto Histórico vulneraba los resultados vinculantes de la consulta interpartidista realizada el 26 de octubre de 2025.

 La razón: no se respetaron los resultados de la consulta que ellos votaron. En la demanda, Calao González argumentó que el orden de los renglones de la lista que presentaron no correspondía al número de votos obtenido por cada uno de los precandidatos, algo que se había establecido en el acuerdo de voluntades firmado entre Colombia Humana y el Pacto Histórico.

De acuerdo con la demanda interpuesta por Claudia Calao, en la lista inscrita por el Pacto a la Cámara por Bogotá, los primeros tres lugares debieron ocuparlos las tres mujeres que obtuvieron los mejores resultados en la consulta, y no alternarla a dedo con hombres que tuvieron votaciones inferiores.

En la determinación de los magistrados del Tribunal Electoral spresidido por el Magistrado Cristian Ricardo Quiroz Romero, advierte que la lista presentada por el Pacto Histórico a la Cámara por Bogotá superó el 15 % de los votos válidos obtenidos, un límite establecido en la Constitución. Esto podría tener impedimentos legales para que los candidatos de los dos partidos se presenten en una sola lista.

Ante lo sucedido, el Consejo Nacional Electoral ha manifestado que la colectividad deberá recomponer la lista para poder participar de la contienda electoral, y para ello tienen plazo hasta hoy 6 de febrero de 2026. Con la decisión adoptada por el CNE de revocar la lista a la Cámara por Bogotá, las más perjudicadas son las actuales representantes María Fernanda Carrascal, quien encabezaba la lista, María del Mar Pizarro, Laura Daniela Beltrán, más conocida como “Lalis”, y Heráclito Landinez.

Quién es Claudia Patricia Calao González

Lleva más de dos décadas trabajando en temas socioambientales como consultora en entidades públicas y privadas, realizando estudios de impacto ambiental y planes de manejo para proyectos de infraestructura férrea y vial en el sector minero del país. Ha estado en entidades como la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y en FENOCO. Además, ha peleado a través de las veedurías ciudadanas por la reserva Van Der Hammen. En 2020 fue candidata al Concejo de Bogotá y fue asesora en la UTL de la Congresista María del Mar Pizarro.  

